Donald Trump muestra signos de demencia, insiste su sobrino

Los signos perceptibles en el expresidente coinciden con su historial familiar de demencia. (Foto: Internet)

Donald Trump está mostrando signos que coinciden con su historial familiar de demencia, según Fred Trump III, sobrino del expresidente.

Las “señales de advertencia” son evidentes, señaló Fred Trump III durante una entrevista en el programa The Dean Obeidallah el viernes, donde acusó al expresidente de escupir “locuras” y no atenerse al guion de sus discursos de campaña.

“Sé lo que vi en mi abuelo. Sé lo que vi en la hermana mayor de Donald, mi tía Maryanne”, aseveró Fred Trump.

“Conozco las señales de advertencia por mis dos abuelos”, añadió. “El primo de Donald, John Walters, tenía demencia. Viene de familia. No me hace feliz”.

The Independent se puso en contacto con la campaña de Trump en busca de comentarios.

Fred Trump III es hermano de la psicóloga y escritora Mary Trump, e hijo mayor del difunto hermano mayor de Donald Trump, Fred Trump Jr. Se ha convertido en otro familiar abiertamente crítico del expresidente.

En julio, Fred Trump III apoyó a la rival de su tío en la lucha por la Casa Blanca, Kamala Harris.

Y en unas memorias que salieron el mismo mes, All in the Family: The Trumps and How We Got This Way, el sobrino del expresidente acusó a Trump de reflexionar en voz alta sobre si las personas con discapacidad estarían mejor muertas en lugar de causar gastos a sus cuidadores.

Fred Trump escribe que el comentario le sorprendió porque a su propio hijo William le diagnosticaron al nacer un raro trastorno convulsivo que le ha causado importantes daños cognitivos y físicos.

Por su parte, Donald Trump manifestó que apoyó a Fred Trump III, contribuyó a un fondo de ayuda a William y presentó a la familia a funcionarios de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) que podrían ofrecer ayuda.

“Le ayudé tanto, más que nadie en su vida, y este es el agradecimiento que recibo. Incluso organicé una reunión con el NIH y los mejores médicos del país para hablar de su hijo, que es discapacitado”, observó Donald Trump en declaraciones a The Washington Post, acusando a su sobrina Mary Trump, crítica de la familia, de convencer a Fred para que escribiera su libro.

La cuestión de la edad y la capacidad mental ha sido central durante la contienda presidencial de 2024, ya que numerosos demócratas cuestionaron si Joe Biden tenía la aptitud mental para ganar antes de abandonar su campaña de reelección.