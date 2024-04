El mundo electoral de Aidita

Aida María asegura que seguirá en la batalla hasta que sus fuerzas se lo permitan. (Fotos: Reidel Gallo/ Escambray)

Al dialogar con Aidita, como la conocen sus electores en la circunscripción número 20 del municipio de Cabaiguán, hasta el menos avezado se percata que estamos en presencia de una mujer que, por su amplia experiencia, domina los diferentes procedimientos establecidos en la Ley Electoral de Cuba.

“Comencé como vocal de mesa electoral en esta misma circunscripción con apenas 20 años y trascurrido un tiempo me propusieron para presidenta de la Comisión Electoral de Circunscripción y aquí estoy todavía”.

Aida María Rodríguez Ledesma es también la directora de la escuela primaria Manuel González Crespo y ese arte del magisterio también lo vincula con el quehacer electoral.

“Como parte de la formación de las nuevas generaciones siempre dedico tiempo a explicarles a los niños la valía del proceso electoral cubano, donde todos tenemos el derecho a elegir y ser elegidos, con total transparencia y apego a la ley. Ese método creo que es importante, porque esos pequeños que hoy custodian las urnas en procesos eleccionarios, en un futuro también acudirán a ejercer su derecho al voto y podrían en su momento desempeñarse como autoridad electoral”.

Muchas son las vivencias que atesora Aidita durante su extensa trayectoria como autoridad electoral, pero hay una que la ha marcado para siempre.

Aidita atesora numerosos reconocimientos como autoridad electoral y maestra.

“Cada vez que desarrollamos algún proceso eleccionario, un anciano, residente en la circunscripción y con limitaciones físico-motoras, conocido por Timo, me pide que sea yo, junto a los pioneros como lo establece la ley, quien le lleve la boleta para ejercer su voto, algo que demuestra la confianza depositada en mí como autoridad electoral”.

Pero esta mujer, de hablar enérgico y basta cultura, insiste mucho en la necesidad de la preparación de las autoridades electorales en cada lugar, con el objetivo de perfeccionar el trabajo cada día.

Interrogada acerca de su opinión sobre las elecciones en Cuba a diferentes niveles, fue enfática:

“Contamos con un sistema electoral como ninguno en el mundo, todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, aquí no existen campañas a favor de nadie, aquí no se compra a nadie, todo lo contrario, la persona se elige del pueblo a partir de sus méritos y condiciones para representar a ese pueblo. Fíjese periodista la responsabilidad que tenemos, que nosotros podemos elegir hasta el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, eso se lo digo yo a mis niños en la escuela todos los días”.

Más allá de su labor como autoridad electoral, Aida María goza también de gran prestigio dentro del sector educacional de la provincia de Sancti Spíritus, pues ostenta la condición de Hija Ilustre del municipio de Cabaiguán dentro del gremio de los educadores, posee la Medalla Rafael María de Mendive y las distinciones Por la Educación Cubana y 23 de Agosto, esta última otorgada por la Federación de Mujeres Cubanas.

Esta mujer, desde su labor como maestra, contribuye al conocimiento del sistema electoral cubano por parte de las nuevas generaciones.

Por su sobresaliente labor integral es una de las autoridades electorales destacadas dentro del Consejo Electoral Municipal de Cabaiguán y participó recientemente como delegada en el XI Congreso de la FMC.

Ya son casi 40 años en función del proceso electoral cubano a nivel de circunscripción, entonces dicha interrogante no puede faltar: ¿Cuándo se retira de esta labor?

“Todavía me siento con muchos deseos de trabajar, yo no me canso, voy a seguir hasta que mis fuerzas me lo permitan. Quiero expresar que mi mayor anhelo es que este país logre avanzar para mantener las conquistas que hemos alcanzado, pero para ello es importante que cada cual, desde su puesto, aporte su granito de arena”.