Ellos hablan sobre Fidel (+Fotos)

La exuberante naturaleza de Birán atestiguó el nacimiento de un niño de doce libras de peso, que ensanchó sus pulmones con la primera bocanada de aire a las dos de la madrugada del 13 de agosto de 1926. Sus padres escogieron con júbilo el nombre del tercero de sus hijos: Fidel Alejandro.

Mucho ha pasado desde entonces. El pequeño se convirtió en hombre y devino faro de luz y guía, no solo para una pequeña isla del Caribe, sino para el mundo. Hoy, el líder de la Revolución Cubana, vive dentro de su pueblo.

Fidel Castro Ruz es una de las figuras más destacadas de la historia, hasta el punto de que podría afirmarse que no hay nadie en el mundo que no haya oído hablar de él. Al conmemorarse este 25 de noviembre el octavo aniversario de su partida hacia la inmortalidad, sugerimos una recopilación de opiniones de diversas personalidades, publicadas inicialmente en la revista Verde Olivo en el año 2021, referidas al hombre que cambió el curso de la humanidad.

“Porque él nació del pueblo y en medio del pueblo permanece, y por eso su grandeza es la del pueblo cubano. Todo lo que ha hecho, todas sus acciones, son la plasmación de las más altas aspiraciones de la patria de José Martí. La paz en la que yo creo no está ni estará divorciada de la justicia, de la libertad, de la esperanza de un mundo mejor y todo eso lo encarna Fidel”.

Jorge Amado, escritor brasileño

(Entrevista para Prensa Latina, 1986-12-11)

“Las ideas como las que Fidel Castro defiende no envejecen nunca. Sigo reteniendo del líder cubano la imagen de un heroico homérico, tanto por sus incontables combates pletóricos de juventud como por su impresionante personalidad. Fidel es la esperanzada luz de un futuro más solidario y más justo”.

Rafael Alberti, poeta español

(Mensaje a Fidel, 1996-08-13)

Frei Betto, teólogo brasileño

(Absuelto por la Historia. Editorial Ciencias Sociales., 2002)

“Fidel Castro es el hombre más grande que he conocido en mi vida. He conocido montones de gentes, grandes músicos, grandes literatos, grandes políticos… Jamás nadie me dio la impresión de una cosa íntegra, de un personaje total, en todos sus aspectos, en cada una de sus frases, como Fidel. El pueblo está al lado de Fidel de una forma absoluta, el pueblo de Cuba dice que ojalá Fidel sea eterno. El pensamiento generalizado en América Latina es que Cuba es la realización de todos los pueblos que aspiran a ser; es nuestra esperanza”.