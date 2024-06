Empresa Pecuaria Venegas: horcón de la ganadería (+fotos e infografía)

La Empresa Pecuaria Venegas es hoy horcón de la ganadería en Cuba. (Fotos: Alien Fernández).

Si la Empresa Pecuaria Venegas, del municipio espirituano de Yaguajay, es hoy un punto de luz en el país no es obra del azar. En cada uno de sus pasos hay una alta dosis de empeño en pos de impulsar la ganadería, renglón decisivo para la economía de la nación.

De un extremo a otro de sus áreas, lo mismo a inicios del camino que en pleno campo, saltan a la vista las oportunas señalizaciones, las cercas impecables, la siembra de plantas proteicas para la comida de los animales, el agua estable para el ganado y un sentido de pertenencia de los trabajadores que avala cuanto logro se alcanza por estos lares.

Eso, sin contar las hermosas y confortables construcciones hechas para beneficio de los obreros y la comunidad y la cultura ganadera que se percibe por doquier.

Mucho camino se ha recorrido en la Empresa Pecuaria Venegas, un centro que ha cambiado de imagen en los últimos años y que persigue avanzar a golpe de trabajo constante para ser fiel al reconocimiento que le hiciera Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, en su reciente visita a la Vaquería Típica 2, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Santos Caraballé, de dicha entidad.

Geovany Corrales Alfonso, jefe del colectivo laboral de la Vaquería Típica 27, de la Empresa Pecuaria Venegas,.

RECUPERACIÓN GANADERA A TODAS LUCES

Geovany Corrales Alfonso, jefe del colectivo laboral de la Vaquería Típica 27, de la Empresa Pecuaria Venegas, muestra alegría en el rostro mientras explica con detenimiento lo que se ha hecho en este lugar como parte de la recuperación de las vaquerías. Habla sereno, pues sabe de sobra lo que hace. No por gusto lleva 24 años en esta labor.

“Aquí se ha recuperado el ciento por ciento de las áreas de la vaquería, la instalación de agua y tenemos toda la masa incorporada, los 120 animales, entre vacas y novillas. Me he beneficiado con el cruce que hicimos con el ganado Taíno, muy resistente a la sequía, y muy bueno pa’ leche”, destaca el vaquero.

Entre todas estas buenas noticias, el ganadero agradece tener una casa confortable para el bienestar de la familia. “Cuando llegué aquí, la vivienda era un almacén. Hoy por hoy es un chalet y estoy orgulloso de lo que han hecho la Revolución y la dirección de la empresa, porque de verdad tenemos un director que ha logrado para nosotros lo que no se había alcanzado nunca antes”, cuenta con gratitud.

Y es que la entidad se ha desarrollado a través de créditos bancarios y alianzas con las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), lo cual le ha posibilitado llevar adelante un amplio programa de inversión con impacto para el centro y la comunidad, según refiere César Liván Franco Camacho, su director general.

“La empresa cuenta con 18 vaquerías típicas, las cuales en un momento estuvieron totalmente destruidas y a partir de un programa se han venido recuperando. Hoy podemos decir que las 18 están limpias, cercadas, tienen su alimento animal sembrado y su ganado, que oscila entre 120 y 140 cabezas por vaquería, depende del área que posean.

“Ya hemos recuperado la infraestructura de 10 vaquerías, quedan ocho por recuperar y cuatro que están en la UBPC Isidro Piñeiro. También tenemos un programa con el propósito de que las 22 vaquerías típicas que están en la cuenca lechera Venegas estén recuperadas”, agrega Franco Camacho.

Gracias a esta estrategia, se benefició la Vaquería Típica 2. Allí, la vida es otra tanto para la familia que custodia el área como para la entidad que mejora sus rendimientos.

“Aquí todo se transformó completamente. Se techaron las naves, se arregló la casa y hasta el televisor que tenemos nos lo dio la empresa”, refiere Dianelis Martínez Heredia, quien se suma a las faenas del campo, lleva a cuestas los quehaceres de la casa y vela por mantener lo alcanzado hasta hoy, una petición que le hiciera el Primer Secretario del Comité Central del Partido a su llegada a este sitio.





Y mientras la entidad perfila las vaquerías y las casas de los obreros, asegura también el alimento para los rebaños, uno de los principios para el desarrollo ganadero. En la Finca de Semillas La Virtuosa, perteneciente a la UEB Santos Caraballé, se potencia la siembra de plantas proteicas para responder a la demanda de cada una de las unidades productoras.

Especies como la tithonia, tres variedades de king grass, caña, moringa, morera, cratylia y leucaena se encuentran plantadas en esta área, las cuales se aprovechan, además, para la elaboración de piensos destinados al consumo animal.





“Yo tiro mi comida de allí, aunque aquí en la vaquería tengo caña. Este año queremos sembrar todas las plantas proteicas y, a continuación de la caña, vamos a sembrar más king grass y tithonia”, señala Geovany con la satisfacción de hacer lo que le gusta y hacerlo bien.

Venega de Yamilet Trelles

LA CIENCIA EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO

Si algo tiene claro la Empresa Pecuaria Venegas es que de la mano de la ciencia y la innovación se impulsa el desarrollo. No por gusto atesora un sistema de innovación, ciencia y tecnología que ha guiado cada paso de la entidad, sobre el cual descansa el programa de desarrollo de la empresa y la línea estratégica de desarrollo hasta el 2030.

Bien lo sabe Gusmán Cabrales Hernández, especialista principal de Desarrollo en la institución, quien ha visto crecer diversos proyectos de investigación que hablan de progreso. “Dentro de las líneas que estamos impulsando tenemos la del mejoramiento genético, que se basa en la monta directa a través de la selección de sementales y la inseminación artificial y la transferencia de embriones, que es lo más novedoso que se está aplicando.

A tono con esta directriz, justo en la Vaquería Típica 1, se instituye el Centro de Recepción del Ganado Gyr Lechero en Cuba, a través del trasplante de embrión y la inseminación artificial. Lo atestigua José Antonio Rodríguez García, médico veterinario y especialista principal de Reproducción de la Empresa Pecuaria Venegas.

La Vaquería Típica 2 es una de las 10 instalaciones de este tipo recuperadas por la Empresa Pecuaria Venegas.

“Es una vaquería tradicional que la hemos adaptado a centro de recepción y desarrollo de material genético traído de Bolivia. La importancia que tiene la introducción de estos animales en Cuba es que vamos a buscar animales resistentes al trópico, y tienen una buena adaptación. Nos van a dar una buena producción de animales, pues la raza Gyr, que es la que estamos introduciendo, es de doble propósito, es decir, la hembra sale buena de leche y el macho tiene mayor rendimiento a la hora del gancho cuando lo matamos en el matadero.

“Este desarrollo sirve tanto para el sector privado como el estatal, pues los animales que se obtienen de inseminación tienen un 50 por ciento de los Gyr con un 50 por ciento de los animales nuestros. Por su parte, los de trasplante de embrión, que son el ciento por ciento de esos animales puros, irán al centro de inseminación: los machos, como futuros sementales y las hembras pueden servir para donar los óvulos y, de esta forma, no tenemos que comprarlos en el exterior, porque tenemos cómo producirlos en Cuba”, asevera el especialista.

Unido a estos adelantos, la entidad despliega otras líneas de desarrollo enfocadas en las energías renovables y la producción de medios biológicos; en tanto, favorece la superación de sus trabajadores y la de estudiantes vinculados a la entidad a través de aulas de capacitación.

“La empresa es ejemplo de diversificación”, afirma Gusmán al resaltar cómo la institución potencia, además, el ganado menor con la producción ovina, caprina y cunícola; además de que dirige la mirada a saldar la deuda en los cultivos varios en el empeño de apoyar la alimentación de los habitantes que tiene la empresa bajo su radio de acción.

En la Finca de Semillas La Virtuosa se garantiza el alimento animal.

OBREROS Y COMUNIDAD: PUNTO Y APARTE

Geovany Corrales Alfonso no le pierde ni pie ni pisada a la Vaquería Típica 27. No piensa abandonar la ganadería por nada del mundo. “Cuando me retire no me pueden botar de aquí. Tienen que dejarme, pa’ hacerme un viejito atrás de las vacas”, dice este este guajiro y lanza una sonrisa de regocijo por lo logrado.

“Antiguamente nosotros ganábamos ciento y pico de pesos. Después, con el aumento de salario, subimos a 2 000 y pico y no salíamos de ahí, porque si no teníamos instalación, ni áreas, ni vacas… no podía haber salario ni resultados. Hoy por hoy te puedo poner un ejemplo: el mes pasado cobré 34 000 pesos y este mes ya tengo 41 000”, confiesa.

Si hoy los vaqueros y el resto de los trabajadores de la institución ganadera disfrutan de mejoras salariales es fruto de la recuperación que ha experimentado el centro.

“La empresa tenía una situación con el salario medio de los trabajadores que rondaba por los 2 500 o 2 600 pesos, y la recuperación de los colectivos agropecuarios ha permitido que se desarrolle y que el personal tenga un mejor salario con sus beneficios: la recuperación de las vaquerías y sus viviendas.

“Hoy tenemos colectivos agropecuarios que ganan 25 000, 35 000, 40 000 pesos… No tienen límites para ganar. Todo lo que produzcan se les paga, con una programación de trabajo que tiene cada uno. Las actividades que dejan de cumplir, la UEB se las descuenta, pero se hace la actividad con una brigada u otros compañeros para mantener la vitalidad de las vaquerías”, señala el director general de la Pecuaria Venegas.

Junto a los trabajadores, la comunidad también está dentro de las prioridades. Tiendas para la venta de insumos a los ganaderos de la zona, casillas especializadas para la comercialización de sus producciones, clínicas veterinarias; reparaciones a consultorios del médico y la enfermera de la familia y a farmacias, así como la construcción de mercados agropecuarios figuran entre las acciones asumidas por la empresa para beneficio de los habitantes de los consejos populares circundantes.

La Empresa Pecuaria Venegas ha creado instalaciones que tienen como destino el beneficio de la comunidad.

“En la recuperación tuvo un impacto el matadero nuestro y a través de eso hemos logrado un financiamiento para poder amortizar todos los créditos bancarios. Hoy le vendemos esas producciones al Turismo. Tenemos 350 toneladas de ventas al Turismo en el 2024, las cuales hemos cumplido, al igual que el encargo estatal de la leche y la carne que, en lo que va de año, se está cumpliendo y sobrecumpliendo. Y el derecho al sacrificio que se les da a los productores nos ha permitido la venta a la población con un impacto considerable”, destaca Franco Camacho.

No hay dudas. La Empresa Pecuaria Venegas es hoy horcón de la ganadería en Cuba. La prueba está en sus resultados y en la satisfacción de su gente. “El compromiso con la máxima dirección del país es seguir recuperando la ganadería. Sí se puede lograr. Con el amor que le tenemos a la ganadería, con la idea y la unión de los trabajadores vamos a lograr que la empresa tenga mejores resultados en el 2025, 2026 y 2027”, concluye Liván.