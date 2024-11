En fotos: Día de elecciones presidenciales en Estados Unidos

Los votantes eligen entre Kamala Harris y Donald Trump, una decisión que ha dividido al electorado. (Fotos: NYT)

Tras varios meses de una polémica contienda electoral, este martes 5 de noviembre los votantes norteamericanos deciden a quién prefieren para mudarse a la Casa Blanca, si la primera mujer presidenta en la historia de Estados Unidos o un exmandatario que ha destrozado las normas de la política estadounidense.

De acuerdo con el diario The New York Times, la campaña ha encarnado la disfunción y polarización de la política en Estados Unidos. Hasta el último momento, casi todas las encuestas de los siete estados disputados mostraban que la contienda está muy reñida entre Kamala Harris, la vicepresidenta demócrata, y Donald Trump, el expresidente republicano, quien sería apenas el segundo presidente de la historia del país en ejercer mandatos no consecutivos.

Escambray reproduce varias imágenes publicadas por el influyente medio norteamericano, fotografías que revelan cómo ha transcurrido este día de comicios que los expertos han calificado como histórico.