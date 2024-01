Escambray: las vueltas del destino (+fotos)

Delia Proenza habló en nombre de los ocho profesionales del periódico Escambray que este 4 de enero recibieron la moneda Aniversario 60 de la Unión de Periodistas de Cuba

Escambray todavía me encanta, me atrapa, me convoca, expresó Delia. (Fotos: Vicente Brito/Escambray).