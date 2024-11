Estoy comprometido con mi pueblo

Como delegado de la Circunscripción 18, una de las más grandes de Fomento, Yuniel se desempeña desde hace dos años. (Fotos: Radio Fomento/ Facebook)

¡Mi Delegado es lo máximo!, me comentó María Lourdes Méndez Buide, la colega de Radio Fomento, cuando indagué por un joven con resultados en su quehacer.

Yuniel Lara Pérez es el nombre de este muchacho, conocido y admirado por sus vecinos. Forma parte de una generación que se crece ante las dificultades y su mirada apunta hacia un futuro mejor.

La Circunscripción 18, perteneciente al Consejo Popular Norte del municipio de Fomento, cuenta con este joven delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular, que apuesta por la comunidad, esa a la que representa con solo 32 años.

Cuenta a Escambray, con una pasión admirable, sobre sus luchas y desafíos ante las problemáticas de sus más de 500 electores, quienes confían en él con los ojos cerrados, pues su casa está abierta para todos y su teléfono, dispuesto las 24 horas del día.

¿Qué significa para Yuniel representar a su circunscripción siendo tan joven?

“Ser un delegado joven en los tiempos actuales es algo muy difícil, pero a la vez cuento con la satisfacción y el apoyo de ellos. Fui elegido con una mayoría de votos en mi comunidad y siempre me respaldan en lo que sea necesario”.

¿Por qué aceptó asumir esta responsabilidad?

“Acepté la condición de ser delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular por el compromiso con el pueblo y la amistad que nos une; por defender sus ideas, sus valores y luchar ante los problemas cotidianos; tratar de solucionar cada planteamiento, queja o inquietud y guiarlos por el mejor camino. Es una tarea compleja, pero no imposible. A veces no contamos con todo el apoyo institucional, mas nunca me rindo e intento llevar la respuesta oportuna a cada elector”.

Yuniel es uno de los más jóvenes delegados de circunscripción de Fomento.

Yuniel Lara Pérez estudió en el Instituto Politécnico Armando de la Rosa, donde se graduó como técnico de nivel medio en Informática. En la actualidad es trabajador por cuenta propia.

Como delegado de la Circunscripción 18, una de las más grandes de Fomento, se desempeña desde hace dos años.

Una y otra vez, repite la idea del compromiso con el pueblo, ¿qué significa contar también el apoyo popular?

La participación popular es nuestra principal aliada. No tenemos los recursos necesarios, pero cuando mi gente se une, siempre podemos resolver.

Eso se evidencia en las acciones socioculturales, políticas y demás, porque en nuestra circunscripción siempre se está planeando algo. Como dicen en el pueblo: “Oye, en Mario Muñoz siempre hay una fiesta”. ¡Pues así es!

En verano acordamos viajes a playas, piscinas, campismos, ríos… y hacemos actividades culturales con los niños. Durante el resto del año, también; siempre que es posible, concebimos algo, porque nuestra población precisa de esparcimiento.

En cuanto a los pequeños, realizamos trabajo preventivo para evitar el uso de las tecnologías por tiempos prolongados, por tanto los incluimos regularmente en los juegos de nuestra área deportiva.

Nos reunimos por las noches en una vivienda que hemos nombrado Casa de encuentro, donde practicamos juegos tradicionales como el parchís, dama, ajedrez y dominó. Así, mantenemos a los jóvenes y pequeños de casa, concentrados en una recreación sana y los alejamos de posibles actos delictivos que puedan afectar la tranquilidad ciudadana.

Junto a mis electores, atendemos a las familias vulnerables. Entre todos brindamos lo que tenemos para que no les falte nada; compartir es una premisa que se ha hecho habitual en el contexto que vivimos.

Estamos pendientes de las embarazadas, los discapacitados. En días de intensos apagones, hacemos caldosas y puedo asegurarle, periodista, que nadie se queda sin comer. Ahí es cuando siento mayor satisfacción. Claro, nada sería posible si no estuviera acompañado todo el tiempo por mi gente.