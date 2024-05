FITCuba 2024 reveló nuevos retos, potencialidades y estrechó los vínculos en el sector

El Presidente de la nación visitó el estanquillo de la provincia. (Fotos: Cortesía del entrevistado).

Como cada año por estas fechas, el archipiélago cubano recibió al evento de carácter profesional más importante de la industria turística nacional. En este caso, la 42 edición de la Feria del Turismo, FitCuba 2024, tuvo lugar del 1 al 5 de mayo en Jardines del Rey y estuvo dedicada a América Latina y el Caribe.

“Asistieron más de 500 turoperadores y se constituyó como un espacio fundamental para el intercambio, la socialización de conocimientos y la renovación y firma de antiguos contratos y otros nuevos”, apuntó el máximo directivo del ramo en Sancti Spíritus.

La provincia, afirma, estuvo representada por dos de las grandes tradiciones de la artesanía que la distinguen: por un lado, llevamos a la familia Santander, famosa por su tradición de alfareros y, por otro, a Yudit Vidal Faife, la renombrada artista de la plástica que mostró su proyecto Entre hilos, alas y pinceles, donde se hibridan el arte y la lencería trinitarias.

Con la bandera de la agencia a la cual representan, los trinitarios recibieron sus premios.

“Aprovechamos las visitas que hicieron a nuestro estanquillo el Presidente de la República, el Primer Ministro y el Ministro del Turismo para exponer la labor que realizan Trinidad y toda la provincia en pos de fomentar la industria turística. También mostramos nuestras instalaciones por dentro, mejoras que se realizaron y las potencialidades del turismo de naturaleza”, agregó.

Resulta válido destacar el primer gran premio que logró un trabajador del hotel Meliá Trinidad Península en gastronomía clásica y el primer lugar que conquistó una trabajadora del Memories Trinidad del Mar en cocina artística. Además, durante el evento se oficializó que el 17 de mayo comienzan los vuelos de China al país, lo cual resultará un aliciente para la actual temporada de baja turística.

“Pienso que la última edición de FITCuba superó las expectativas de todos. Entre los nuevos contratos que firmamos me gustaría reconocer el que la escuela ramal del turismo con todos sus centros de capacitación firmó con Cabo Verde. Esto nos dará la posibilidad de que nuestros profesores vayan y se superen a la nación africana, mientras los suyos ingresan a nuestro país con la misma intención, lo que no solo aportará una mayor experiencia educativa, sino que nos mostrará exactamente dónde se encuentra el know how del sector en el mundo”, concluyó el directivo.