Frederich Cepeda no deja de ser noticia

Cepeda está entre los diez primeros en una decena de apartados ofensivos. (Foto: Ricardo López Hevia/Granma).

Están que arden los últimos capítulos de la 63 Serie Nacional. Se mantienen cinco equipos peleando por el boleto ocho a la fiesta de los play off. Pero aunque Sancti Spíritus –hoy en esa plaza–, Villa Clara, Mayabeque, Guantánamo y Artemisa, los cuatro a solo un juego, siguen en el foco de la temporada, la buena nueva no es esa lucha, sino una leyenda de nuestro beisbol: Frederich Cepeda, quien no deja de ser noticia.

Este miércoles los espirituanos cayeron, pero el 24 disparó su jonrón 370 en las campañas cubanas, con el cual empató con el desaparecido Romelio Martínez, en el puesto cinco de los máximos productores de cuadrangulares de la pelota en la Mayor de las Antillas.

Además, su próximo batazo de cuatro esquinas lo llevará a igualar en la cuarta posición de esa selecta lista, pues Antonio Muñoz, el Gigante del Escambray, pegó esa misma cantidad de vuelacercas.

No sé si quitarse el sombrero o el casco, pero por donde pase este hombre, la pelota ha de poner alfombra roja. Cepeda está entre los diez primeros en una decena de apartados ofensivos. Empezó esta temporada encabezando los dobles (456), y se mantiene al frente, pues ha pegado 14, casillero que comparte con Yordanis Samón.

Es el primero en porciento de embasado, con 488, en total de bases recorridas (4 064), el segundo en carreras producidas (2 525), pero ya esta campaña pasó al sitial de honor; secunda en jits (2 420) a Danel Castro, y con 1 416 a Orestes Kindelán, en impulsadas. Es tercero en anotadas (1 469), cuarto en ops, con 1 053, y octavo en slugging (565) y en average (337).

Sencillamente, Cepeda es la pelota.