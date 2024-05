Gallos… ¿ya hacen las maletas?

El conjunto no solo está obligado casi a barrer en las subseries restantes, sino a esperar a que la mayoría de los 12 equipos que le anteceden en la tabla pierdan

Fabricar carreras resulta urgente para un equipo que no ha podido traducir en anotaciones todo lo que ha bateado.

Con roletazo al siol, marcador en contra a la altura del quinto inning contra Artemisa, Rodolexis Moreno va casi caminando hacia primera. A la siguiente entrada, en reprimenda del director, no sale a cubrir la defensa de la tercera base.

La acción ilustra un poco el rostro y hasta el alma de los Gallos. Explica tal vez por qué, a falta de apenas 20 juegos, ya casi hacen las maletas para despedirse de la actual Serie Nacional de Béisbol, no solo por estar bien alejados de la zona de clasificación, sino por la forma con la que hace rato asumen el juego de pelota

Lo primero es que eso de que no se corra fuerte, sea cual sea la conexión, se ha vuelto, lamentablemente, tan común como no atacar las bases con suficiente agresividad para tratar de adelantar y construir carreras, o cometer un error antes de que la conexión llegue al guante o tirar un lance sin pensar.

Lo segundo, que la idea de la dirección del equipo de reprimir lo que se considera por el propio Lázaro Martínez “un problema de actitud” —por ejemplo, no correr por estar molesto con el árbitro o con quien sea— no ha sido una práctica tan común como precisa un elenco al que parece faltarle, más que este o aquel jugador o acción de juego, garra y disposición.

Eso ayudaría un poco a fabricar carreras, necesarias en el equipo que no ha podido traducir en anotaciones todo lo que ha bateado: 293, un promedio aceptable dada su composición, pero por debajo de la media del torneo.

Con esa ofensiva, 850 hombres han llegado a posición anotadora y solo 194 se han podido impulsar, poco más del 20 por ciento de las posibilidades, y así han podido concretar cerca de cinco carreras por partido, poco menos de lo que permite su pitcheo: 5.41 PCL. En parte, obedece a que los Gallos figuran entre los que menos extrabases producen (apenas dos por partido como promedio), algo fatal para un elenco al que le sigue costando trabajo anotar desde segunda con hit.

Únale la merma del pitcheo, entre los rezagados del torneo, por encima de la media en efectividad y de los más bateados por los contrarios: 302. Si quiere una evidencia, remítase a los juegos que han perdido por carreraje, algo que se ha hecho común en los últimos tiempos.

Para colmo de males, entre las bajas que ha tenido el elenco, la más sensible es la de su as del relevo: Yanielquis Duardo, quien se recupera de una lesión que le afecta su brazo de lanzar, como la tapa al pomo en una selección cuyo staff de abridores no logra caminar, como promedio, más allá del cuarto capítulo.

Lo de los errores —quise decir horrores— resulta pavoroso. No se puede aspirar a estabilidad alguna cuando ya las pifias rondan la centena para reafirmar a la defensa como la peor: 952, resentida, además, por la baja de Liuben Gallo, quien venía rindiendo una buena faena desde el siol.

Parece un exceso de optimismo de Lázaro Martínez confesarle a Escambray que tiene “la esperanza de que llegue el levantón” o de que “no nos damos por vencidos”, pero los números —y sobre todo la realidad sobre el terreno— parecen decir que el adiós es cosa de esperar a que camine un calendario que les depara en casa dos subseries seguidas con equipos en zona de clasificación: Industriales y Camagüey.

Los Gallos no solo están obligados casi a barrer en las subseries restantes, sino a esperar a que la mayoría de los 12 equipos que le anteceden en la tabla pierdan. Y si “aún no estamos muertos”, como afirma su director, es lo más que se le parece.

Tras otras dos derrotas, esta vez ante Artemisa, la psicología sacudió al equipo “a chaquetón quita’o”, al decir del mánager, en una suerte de terapia grupal para tocar la fibra de un elenco que, con similar integración, supo romper pronósticos y colarse en la postemporada en la serie pasada e, incluso, llegar hasta la Liga Élite.

Ojalá la acción, aunque tardía, logre calar en lo intrínseco de la autoestima colectiva para atacar la apatía que parece apoderarse de este Sancti Spíritus dormido, inestable e impredecible.

Nadie aspira a que, más allá del ardiente sol del mediodía, el Huelga se llene como lo hace el Capitán San Luis, de Pinar del Río, donde irradian los mismos rayos con similar intensidad; pero, por mero respeto a los pocos “hiperfieles” que van hasta el graderío, les toca a los Gallos al menos cambiar la imagen, la disposición, la actitud.

Perder se puede y se debe, porque se trata de deporte, pero vale mucho la moral en el juego porque las armas no se entregan sin pelear, sin luchar cada juego, cada out, cada batazo; sea cual sea el marcador, sea cual sea el equipo.

Al menos no fue eso lo que el equipo juró ante la estatua de José Antonio Huelga, el día en que recibieron la bandera para defender los colores de Sancti Spíritus en una serie en la que ya casi hacen las maletas de la despedida.