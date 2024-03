Ganadería espirituana premiada en FIAGROP 2024

Sancti Spíritus participó en el evento con una representación de productores y especialistas del sector agropecuario.

Los 32 ejemplares que llevó de diferentes especies, todos fueron premiados, con destaque para cuatro grandes campeones en diversas categorías: el gran campeón sardo fue de la Empresa Agroindustrial del grano Sur del Jibaro, de La Sierpe, la gran campeona sarda, de la granja genérica, El Ruano, el gran campeón de los caballos patibarcinos, del productor Roberto Lorenzo y la gran campeona, una chiva de la raza La Mancha, del criador privado Carlos Luis Valladares.

De lo que aportó FIAGROP 2024, con sede en el recinto Ferial Rancho Boyeros, en La Habana, habla Ana Julia Alvares Rey, administradora de la finca Arroyo Hondo, de Cabaiguán, una de las mejores criadoras de ganado racial de Cuba y quien regresó a esos eventos como expositora, después de ser premiada recurrente en los mismos.





“Como siempre una Feria de este nivel, a todos los criadores que participamos en ella nos deja una bonita experiencia, intercambio de sementales que mucha falta nos hace a los productores, esta sigue siendo la Feria del ganadero porque das y recibes esa experiencia”

Para Ana Julia, quien sentó cátedra en esos eventos como ganadora de la categoría de gran campeona con su vaca Anta, el regreso a FIAGROP, resultó reconfortante: “Para mí fue mi sueño hecho realidad. Sabes que siempre he sido participante de Feria, no me perdía ninguna, al cabo de cuatro años volver a ella, ha sido un regalo que me hice yo misma de nuevo, a la ganadería, a la vida, a mi persona como tal”.

La Feria reafirmó al ganado racial como el mejor de los sobrevivientes en las complejas situaciones que vive este sector en el país.

“El cebú tiene su nombre y yo digo que esos animalitos están hechos para nuestro clima y para nuestro día a día, es un animal, que se mantiene con mínimo y hablo por mi experiencia, los míos los traje del potrero y como hemos dicho antes, tienen hasta memoria: se acordaron que una vez tuvieron una jáquima, que una vez participaron en Feria. Ellos se prepararon normal, con lo que teníamos en la finca.”

Sancti Spíritus participó en el evento con una representación de productores y especialistas del sector agropecuario y la mayoría de ellos tomó parte en la modalidad de juzgamiento de ganado, sobre todo los de tipo racial.

A tono con el trabajo para desarrollar este ganado, mostraron sus experiencias y habilidades productores de las empresas pecuarias Managuaco y Venegas, así como la Unidad Empresarial de Base El Ruano y seis de los mejores productores individuales del territorio.

Como parte del evento dos especialistas de la Empresa Avícola del territorio exhibieron, en el stand del Grupo nacional de alimentos y aves, parte de las producciones de la entidad, reconocida como la mejor del país en los últimos años.

La Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria, FIAGROP 2024, reunió a representantes de más de diez países, quienes expusieron algunos resultados de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como las potencialidades exportables del sector agrícola y sus posibilidades de inversión extranjera y de negocios.