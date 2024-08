Hotel de Trinidad de Cuba clasifica en ranking mundial

El premio Best Hotels in the World (2024) de la mano de las encuestas de la web de viajes Tripadvisor, colocó aL Iberostar Grand Packard de La Habana y Mystique Trinidad La Popa en su lista preferencial de 25 establecimientos

El hotel boutique se ubica en lo alto del cerro La Popa, resguardando la Villa de Trinidad.

Los hoteles Iberostar Grand Packard de La Habana y Mystique Trinidad La Popa by Royalton de Trinidad, clasificaron este martes en los puestos cinco y 19 de los mejores del mundo.

El premio Best Hotels in the World (2024) de la mano de las encuestas de la web de viajes Tripadvisor, colocó a esos alojamientos de este país en su lista preferencial de 25 establecimientos (con anterioridad casas de descanso cubanas aparecen premiadas en múltiples encuestas de este tipo, junto a playas y otros escenarios).

Los premios Travelers’Choice Awards Best of the Best Titie celebran el más alto nivel de excelencia en viajes. Se otorgan a aquellos que reciben un gran volumen de reseñas y opiniones excelentes de la comunidad de Tripadvisor durante un período de 12 meses (a partir de sus ocho millones de listas, cuando menos del uno por ciento logra este hito).

El primer caso de los galardonados de Cuba se refiere al Iberostar Grand Packard, caracterizado por lujo y sostenibilidad en el corazón de La Habana.

Aparece en el panorama de la capital insular, muy cerca del bar-restaurante Floridita, famoso por la latente presencia del escritor estadounidense Ernest Hemingway, La Bodeguita del Medio, y otros lugares emblemáticos del turismo cubano.

Encuadrado en la oferta de hoteles urbanos de la firma hotelera española, el Iberostar Grand Packard destaca perteneciendo a la categoría Grand, la de máximo lujo entre las que ofrece la compañía.

Ubicado en el céntrico Paseo del Prado, en el corazón de La Habana, llama la atención su modelo de turismo responsable que pone el foco en las personas y en los océanos gracias al movimiento Wave Of Change, que se lanzó en 2017 con tres líneas de acción: economía circular, fomento del consumo responsable de pescado y cuidado de la salud costera.

Tal alojamiento se inauguró en 1911 como Biscuit Hotel. Dos décadas más tarde, en los años 30, cambiaba su nombre y rendía homenaje a Packard, una de las marcas de automóviles que ya circulaban por las calles de la Habana Vieja, ahora renovado (cuenta con 321 habitaciones).

Por su parte, Blue Diamond Resorts de Canadá, opera el hotel Mystique Trinidad La Popa, última incorporación de la marca y su cartera única de cuatro resorts en todo el Caribe. El hotel boutique se ubica en lo alto del cerro La Popa, resguardando la Villa de Trinidad, en el centro-sur de Cuba, la ciudad que conserva de mejor manera la arquitectura colonial.

Sobre las ruinas del antiguo hospital militar, este hotel cinco estrellas y solo para adultos, está especialmente concebido para parejas, turismo individual, eventos, y grupos de incentivos que deseen empaparse de la verdadera cultura cubana.

Cuenta con 52 cómodas habitaciones bien equipadas en una urbe declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1988 como Patrimonio de la Humanidad.

En la lista de The Best Hotels 2024 aparecen como primero Hotel Colline de France en Brasil, seguido de OBLU SELECT Lobigili, La Siesta Hoy An Resort y Spa, Adiwana Suweta, y como quinto el Iberostar Grand Packard.

Le siguen Emerald Maldives Resort y Spa, La siesta Classic Ma May Hotel, Secrets Akumal Riviera Maya, Padma Resort Ubud, Sofitel Mexico City Reforma, Chandys Windy Wooks, Voyage Belek Golf And Spa, Salinas Maragogi All Inclusive Resort, Hyatt Centryc San Isidro Lima, Romance Istanbul Hotel, y Corpo Santo Lisbon Historical Hotel.

Completan la relación de premiados The Ritz.carlton, Dubai, Jaya House River Park, Mystique Trinidad La Popa by Royalton, Conrad Abu Dhabi Etihad Towers, Bucuti y Tara Beach Resort Aruba, Mandarin Oriental, Hong Kong, Steigenberger Coroya Beach, Sol Oasis Marrakech-All Inclusive y Kempinski Hotel Soma Bay.