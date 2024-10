¿Huevos hasta nuevo aviso?

La Empresa Avícola de la provincia no tiene nada que ver con el huevo a precios elevados que se vende hoy en el mercado liberado, asegura el director.

Perdido de la distribución hace meses, aparecido a destiempo en algunos lugares, cotizado a precios estratosféricos en otros, el huevo ocupa la atención de los consumidores, expuesto a las más diversas conjeturas sobre el estado actual de su venta normada.

Para aclarar estas y otras situaciones, entre las que se incluye la escasa información, Aliesky Guevara Molina, director de la Empresa Avícola espirituana, explica lo que ya muchos suponen: la producción y distribución del que fuera considerado un salvavidas de la cocina cubana están afectadas severamente.

“La producción de huevos en la provincia espirituana se mantiene en cero a raíz de que los animales estuvieron 12 días sin consumir alimentos; eso deterioró los niveles de productivos y ahora está en un proceso de recuperación. Estimamos que para alrededor del 10 al 15 de noviembre ya comiencen a salir las primeras producciones, pues ya los animales vienen recuperando el peso”, apuntó.

Confirmó que durante todo el año se ha mantenido la inestabilidad en el alimento para los animales: “Desde el 31 de enero se comenzó con esa situación. Primero, se comenzó a dar un pienso a base de arroz, en marzo fue arroz solo, en abril se estabilizó un poco y a finales de mayo se volvió a complicar, los animales estuvieron cinco días sin alimentarse. En junio volvió a estar estable y a partir de julio estuvieron afectados por 10 días, después estabilizó agosto y parte de septiembre y ya ahora lo que explicamos en octubre”.

Explicó que tal afectación trae consigo que el animal inestabilice su peso y su estado productivo, por lo que se han debido sacrificar entre 45 000 y 50 000 animales. “En un momento determinado se sacrificó un grupo de animales por edad, pero realmente lo que se ha tratado a toda costa es de mantener la masa lo más que se pueda ya que no existe mucha disponibilidad de reemplazo, eso lo hemos logrado; en estos 12 días se murió un número considerable de animales, generalmente los más deteriorados, sobre todo por el déficit de alimentos, aunque existen diversas causas; pero todavía mantenemos unas 220 000 cabezas, que es un número fuerte y tenemos el 50 por ciento de esas cabezas jóvenes ya reemplazadas”.

Guevara Molina expuso que esta situación incide en los atrasos en la distribución, que en el caso de la provincia tuvo desde julio una peculiaridad al definirse la entrega de 10 unidades por consumidor

“Como todos conocen, en julio se comenzó con la distribución de los de los 10 huevos, que tuvo que pararse por las razones antes explicadas y en un inicio se entregó a los consumidores de Sancti Spíritus y Trinidad, después se le dio continuidad el pasado mes y se comenzó a distribuir en dos municipios más: Taguasco y parte de Fomento y cuando ya veníamos recuperándonos vuelve a la inestabilidad con alimentos y se detiene nuevamente. Ahora desde que comience a producirse se completarían los municipios que faltan desde julio por los 10 huevos. No es que Sancti Spíritus haya quedado mal. Es un balance de país, incluso hay muchas provincias que no han cogido los cinco de julio. El consumo social estuvo protegido siempre hasta el último momento con las mismas producciones, pero en el momento en que llegó a cero ya no había otra opción”.

Interrogado sobre si tras el pago de esa deuda se reanudaría la distribución normal en la provincia, la fuente aclaró: “Esa información no la puedo dar porque, como ya lo hemos explicado, no somos distribuidores, sino productores y es el Ministerio de Economía el que decide qué función les va a dar a los huevos. Las empresas avícolas están en un proceso de cambio y luego sabremos cómo será esta transformación”.

¿Qué tiene que ver la Empresa Avícola con los huevos que se venden hasta más de 4 000 pesos el cartón de 30 unidades en diferentes lugares del territorio? Ante la interrogante, Aliesky Guevara Molina explica: “Nada. Como explicamos, tenemos la producción en cero. Ni ese huevo es de nosotros, ni es una forma de que haya sido una producción mal habida o un desvío. Esos son huevos que están autorizados a importar las mipymes y pueden venderlos a precios liberados, son formas que ha buscado el país para que, aunque sea a un precio bastante alterado, el que pueda los compre”.