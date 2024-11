Huracán Rafael toca tierra cubana por Playa Majana, Artemisa

El poderoso huracán Rafael, con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra cubana por la costa sur de la provincia de Artemisa a las 4:15 p.m. de este miércoles 6 de noviembre, de acuerdo con los datos publicados por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Según el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba, a las 3 tres de la tarde el centro del huracán se estimó en los 22.4 grados de latitud Norte y los 82.6 grados de longitud Oeste, posición que lo situaba a 35 kilómetros al sur-suroeste de playa Cajío y a 60 kilómetros al sudeste de San Cristóbal, ambas localidades en la provincia de Artemisa.

Hurricane #Rafael has made landfall in western Cuba as of 415 PM EST, Wednesday 11/6.



