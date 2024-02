Identifican a fallecidos en accidente en el kilómetro 323 de la autopista nacional (+fotos)

Aunque el Minint trabaja en la determinación de las causas del siniestro, se presume que fue ocasionado por la pérdida del control del auto modelo SEOLUS de chapa 037972 de Turismo. ( Foto:Tomada del perfil de Facebook de Lillipsy Bello).

Ariesky Duanes Marty, de 40 años; Yunitza Cueto Peláez, de 38, ambos habitantes del municipio de Florida, en Camagüey, y Pedro Ezequiel Vasallo Valdés, de 43 años, quien conducía el vehículo y tenía dirección oficial en San José de Las Lajas, Mayabeque, fueron los tres fallecidos en el lamentable accidente ocurrido este jueves en el Kilómetro 323 de la Autopista Nacional, tramo perteneciente a Cabaiguán, de acuerdo con fuentes del Ministerio del Interior (Minint) en Sancti Spíritus.

Yoan Wilfredo Cabrera Sardiña es el único sobreviviente del accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este jueves en Cabaiguán. (Foto: La Voz de Cabaiguán)

Yoan Wilfredo Cabrera Sardiñas, quien resultó lesionado y fue trasladado de inmediato al Hospital General Camilo Cienfuegos de la capital provincial, se mantiene ingresado como policontuso estable, pero no está reportado de gravedad, según especialistas de la institución sanitaria. En estos momentos no presenta otro tipo de complicaciones, no tiene fracturas costales, solo algunas heridas incisas por el trauma.

Aunque el Minint trabaja en la determinación de las causas del siniestro, se presume que fue ocasionado por la pérdida del control del auto modelo SEOLUS de chapa 037972 de Turismo, proveniente de Camagüey con dirección al occidente del país, que impactó contra el puente que separa las dos vías de la autopista antes de precipitarse al río.





Yuleisy Cancio Sánchez, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en Cabaiguán, y Lester Alain Alemán Hurtado, intendente del territorio, así como las autoridades de la Defensa Civil en la demarcación y la Primera Coronel Dorisbel Martín Ojeda, delegada del Ministerio del Interior en la provincia, se presentaron en el lugar del accidente y acompañaron a los expertos en las labores de asistencia y rescate de los cuerpos y el sobreviviente.