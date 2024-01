Inédito: siete espirituanos en una final del “Playa Girón” (+videos)

El veterano Yosvani Veitía y el novel Alián Pantoja, uno de los pleitos más animados del día. (Foto: JIT ).

Justo a sesenta años de iniciado el Torneo Nacional Playa Girón ocurre por primera vez: siete púgiles espirituanos subirán a la final del evento que concluye este domingo en el Polideportivo Yayabo.

Como arrollador puede considerarse el paso de la escuadra local que en la jornada semifinal de este sábado clasificó a seis hombres y si la actuación no terminó perfecta fue porque en la división de los 57 kilos coincidieron dos yayaberos: el veterano Yosvani Veitía y el novel Alián Pantoja, uno de los pleitos más animados del día.

A pesar de que la votación de los jueces fue 5-0, para no pocos de los que disfrutaron de la pelea debió ser más cerrada por la resistencia que presentó el jovencito, que, a pesar de la hoja de ruta del campeón mundial de 2017y diez veces campeón nacional (en tres ocasiones titular en los 49 kilogramos y siete en 52), se enfrentó de tú por tú con el fomentense, quien debió apelar a toda su experiencia para llevarse la victoria.

“No es que equivocara la pelea en el primer asalto, es que aquí todo el mundo se prepara y el muchacho se preparó muy bien, por eso tuve que apelar a mi experiencia sobre el ring, pero logré el triunfo, Casualmente me han tocado dos pleitos con espirituanos, pero así es el boxeo”.

Con ese triunfo y el del subcampeón mundial de 2023 el cienfueguero Saidel Horta 5-0 sobre Yosiel Despaigne (SCU), el escenario quedó listo para una de las peleas más esperadas de la final de este domingo.

Sobre el cuadrilátero pende una expectativa: si el espirituano puede llevarse su oncena corona sucesiva o si Horta le corta la cadena. El joven Pantoja se llevó una meritoria medalla de bronce.

Otro que aspira a lograr su tercer título en estas lides es Dariesqui Palmero, quien ganó una de las semifinales de los 60 kilos 5-0 a Ernesto Comas (CMG) y ahora se las verá en la final con Rafael Joubert (GTM) quien dispuso 5-0 de Orlenis Mayet (IJV).

Palmero, quien estuvo cerca de dos años fuera del boxeo, regresa con ansias de retornar a la preselección nacional.

“Me preparé muy bien para la competencia, y estoy muy contento con el colectivo de entrenadores de Sancti Spíritus, ha sido todo con mucho esfuerzo, había peleado ya con él, es buen boxeador y salí a hacer el trabajo que me dijeron en la esquina”.

Los restantes cinco espirituanos que animarán la final lo hacen por primera vez. En los 52 kilos Alejandro Claro garantizó presencia al ganarle 5-0 a Damián Estrada (CMG) en un pleito que le demandó un golpeo constante y efectivo. Su rival del domingo será Giovis Salfrán (GTM), quien le ganó 5-0 a Deivis Abreu (CFG).

“Sabía que el combate no sería muy fuerte y mi profesor me dijo que trabajara más para lo físico porque tengo una pelea próximamente de ocho asaltos. Me siento muy contento por llegar a mi primera final en mi segundo Playa Girón. No estoy confiado pero saldré a ganar mi título”

Uno de los atractivos dominicales será la cuarta presentación del joven Adrián Licea , quien a fuerza de coraje, buen boxeo y agilidad de manos ha dejado en el camino a los favoritos de la división de los 69 kilos y este sábado lo ratificó al ganarle 5-0 a Yonaikel Sunsunegui (CMG). Para llevarse el título tendrá que ganarle a Yusnier Sorzano (CMG).

“Este es mi primer Playa Girón, mi sueño era pelear con Roniel Iglesias, desde chiquito cuando lo veía en la televisión, lástima que no pudo estar aquí. Salí del Servicio Militar hace poco y solo entrené quince días, agradezco a Dios y a mis entrenadores, a mi familia y al público que me ha apoyado muchísimo aquí. Espero una final dura contra un rival que tiene experiencia y pienso salir a darlo todo como hasta ahora”.

A la tercera puede ir la vencida. Eso piensa el yayabero Jorge Cuellar, quien aspira a mejorar el color de la plata que ya posee tras dos medallas de bronce en anteriores ediciones. El representante de los 75 kilos fue convincente ante Gabriel Cabado (LTU) a quien le ganó 5-0 y este domingo sale con la etiqueta de favorito ante Fernando Cabrera (CFG). “Los entrenadores me dijeron que hiciera mi boxeo, no creo en rivales débiles o fuertes porque todos los boxeadores que llegan a esta competencia se preparan. Mi primer paso es concentrarme en esta final y llevarme la medalla de oro para este pueblo que desde que salí me está apoyando”.

También en su primera final estará Adonis Bell Iznaga tras ganar RSCI-1 a Yoe Duvergel (ART) en los pesos completos y ahora se las verá con el favorito Fernando Arzola (SCU).

“ Es un boxeador alto y había que moverle mucho el tronco porque tiene las extremidades más largas, por tanto no podía dar ni un mínimo paso atrás porque si no me iba de la distancia y los golpes que le daba no le iban alcanzar a su rostro, lo tiré a la lona, sé que tiene una lesión, pero aparte de eso yo vine bien preparado, pues terminé un 2023 muy mal, tuve dos competencias internacionales: en la Copa del Mundo perdí por bronce y quedé quinto y en la Copa Kazajastan. El rival de este domingo es muy conocido, es difícil, pero voy a buscar mi título por primera vez”.

Los seis finalistas espirituanos del sábado, se suman al también local de los 48 kilos, Frank Cleger, quien logró su pase desde el viernes y ahora será rival de Danny Suárez.

Así Sancti Spíritus se convierte en la provincia con mayor presencia de púgiles en la final y lanza una señal clara de sus aspiraciones para llevarse el cetro por territorios.

Las finales de este domingo se completan con Erislandy Álvarez (CFG) vs. Rogerlandy Delís (CAV), en los 63 kilos; Arlen López (CMG) vs. Jorge Soto (HOL), en los 81; Nelson Willians (CMG) vs. Xavier Fernández (GTM), en los 86, y Julio César La Cruz (CMG) vs. Freddy Pérez (SCU), en los 92.