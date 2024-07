Innovación espirituana salva la combinada Case (+fotos)

Ricardo Vázquez Raimundo, a la derecha, intercambia con los operarios sobre la elaboración de la caja sostén. (Fotos: José Luis Camellón/Escambray).

Como una obra de arte en la mecánica puede considerarse la creación, en los talleres de Azutecnia —entidad del Grupo Azucarero Azcuba—, de la caja sostén de los ejes cortadores de la cosechadora cañera Case, una inventiva concebida en Sancti Spíritus capaz de solucionar la rotura de ese soporte y que ha garantizado no solo el funcionamiento de más de un centenar de máquinas de ese tipo en el país, sino también borrar la importación de la pieza original.

Un equipo de especialistas y operarios encabezado por Ricardo Vázquez Raimundo, diseñador mecánico de Azutecnia —empresa especializada en brindar servicios a la mecanización— logró fabricar la base sostén y así evitar al país la compra de una pieza valorada en alrededor de 18 000 euros, en tanto la inventiva permite recuperar ese soporte a un costo que no sobrepasa los 3 000.

Vázquez Raimundo detalló a Escambray que el diseño y fabricación parte de un encargo de Manuel Mesa, director de Azutecnia en el territorio, quien le trasladó la idea de hacer la pieza con elementos independientes, utilizando los recursos al alcance del taller.

“La pieza viene de fábrica de hierro fundido, cuando la máquina tropieza con algún obstáculo grande se parte y se paraba la combinada. Es una pieza monolítica, fundida y procesada en máquinas herramientas de precisión; como no tenemos ese proceso tecnológico en el país, nos dimos a la tarea de hacerlo con piezas independientes, una parte en maquinado con la exactitud que lleva y la otra por la parte de laminado y soldadura”, detalló.

Lo primero que hicimos fue dimensionar la pieza con todos los elementos independientes que se colocan en un dispositivo que también tuvimos que proyectar y unirlos mediante la soldadura, señaló el destacado innovador. “Hacer esta herramienta fue muy complicado, implicó tomar muchas medidas, pero sin ese dispositivo no se puede ejecutar el ensamblaje de los componentes de la nueva caja”, subrayó.

A criterio de Vázquez Raimundo, el éxito de la inventiva está en que con medidas criollas se logró sustituir una tecnología avanzada y costosa que Cuba no tiene. “Aprovechamos todos los piñones de la pieza original, lo que fabricamos es la carcasa, al principio hubo algunas dificultades al tratarse de un mecanismo nuevo, después los operarios aprendieron a dominar el dispositivo, a cómo controlar cada paso y ya hoy se hace la pieza sin ningún tipo de inconveniente”, expresó.

Resaltó que han hecho más de 100 piezas de ese tipo para las combinadas cañeras Case. “Si no fuera por esta innovación cada vez que se rompe esa pieza el país tuviera muchas combinadas de ese tipo paradas, se dio solución a ese problema sin tener que acudir a la importación y logramos fabricar ese dispositivo sustituto a pura manufactura”, expresó.

Para Deivy Rivadeneira Martínez, pailero A en Azutecnia y uno de los operarios involucrados en la inventiva, el ensamblaje de la caja es una labor compleja, de mucha precisión, donde todo tiene que engranar. Por su parte, Luis Aguilar Fuentes, también operario expresa la verdadera exactitud de ese trabajo; “un milímetro corrido conlleva a que todo se desajuste”, acotó.

Azutecnia da seguimiento al trabajo de las máquinas que funcionan con la innovación espirituana, hasta ahora las roturas reportadas no son de fallo de la pieza, sino que se puede torcer ante un golpe brusco con algún obstáculo, dijo Vázquez Raimundo. “Pero no porque falle la pieza, cuando eso ha pasado, la volvemos a fabricar, pero ha sido una inventiva muy efectiva, la garantizamos aquí y no hay que salir a buscarla nueva al exterior”, concluyó.