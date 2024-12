Joe Biden: El presidente de EEUU con más bajo índice de aprobación en los últimos 44 años

El presidente estadounidense Joe Biden. (Foto: Internet).

Una encuesta reciente reveló que tras los comicios del 5 de noviembre pasado la aprobación del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cayó al 37 % desde el 41 % que tenía antes de las elecciones en las que se impuso finalmente el candidato republicano Donald Trump.

Fuentes indican que la popularidad de Biden se encuentra solo un punto por encima de su mínimo personal registrado en el mes de julio, antes de abandonar la carrera por la reelección y ceder su lugar a la actual vicepresidenta Kamala Harris.

Entre los mandatarios estadounidenses salidos de las filas del Partido Demócrata, la gestión de Biden trasciende como la de más bajo índice de aprobación en los últimos 44 años, apenas superada por la de Jimmy Carter, quien tras perder las elecciones de 1980 enfrentó una caída de aceptación de 37 a 31 %.

De acuerdo a la encuesta de Gallup realizada entre el 6 y el 20 de noviembre, la confianza de los estadounidenses en la economía ha mejorado, en gran medida debido al mayor optimismo entre los republicanos, y un poco más de estadounidenses ven con mejores ojos el Congreso ahora que antes de las elecciones.

El sondeo indica además que menos adultos estadounidenses también mencionan los asuntos económicos como el problema más importante que enfrenta el país. Asimismo, se encontraron calificaciones favorables hacia el presidente electo Donald Trump mientras que la favorabilidad hacia Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el Partido Demócrata ha empeorado ligeramente.

Expertos aseguran que esto ocurre en un momento en que los partidarios están experimentando reacciones emocionales muy diferentes ante el resultado de las elecciones.

Gallup midió cambios similares en los partidos después de las elecciones de 2020, cuando el demócrata Joe Biden derrotó al republicano Trump. En febrero de 2021, poco después de que Biden asumiera el cargo, el índice de los demócratas era más alto que el de los republicanos.

Tendencias históricas

Las tendencias en los índices de aprobación de la gestión de los presidentes salientes inmediatamente después de las elecciones son mixtas. La mitad de los 12 mandatarios salientes desde 1952 tuvieron índices de aprobación más altos inmediatamente después de la elección. Tres, incluido Biden, experimentaron descensos y tres tuvieron índices estables.

Trump y Jimmy Carter son los otros presidentes que vieron caer su apoyo después de una elección. Ambos habían perdido su intento de servir un segundo mandato como presidente. El índice de aprobación de la gestión del magnate republicano cayó ligeramente después de las votaciones de 2020, del 46 % al 43 %, y caería aún más , ya que su período de transición estuvo marcado por sus esfuerzos por cuestionar el resultado. El índice de aprobación de la gestión de Carter cayó del 37 % al 31 % después de las elecciones de 1980.

Otros tres presidentes no vieron cambios significativos en sus índices de aprobación postelectoral. Entre ellos, dos (Lyndon Johnson y Harry Truman) que, como Biden, eran elegibles para otro mandato pero finalmente no lo hicieron. La elección de 1968 en la que participó Johnson fue similar a la de este año: el presidente en ejercicio se retiró y su vicepresidente se convirtió en el candidato presidencial del partido, pero finalmente perdió las elecciones. Dwight Eisenhower fue el otro presidente saliente cuyo índice de aprobación postelectoral no varió.

Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H. W. Bush, Ronald Reagan y Gerald Ford obtuvieron índices de aprobación más altos después de las elecciones. Ford y Bush padre también habían sido derrotados en sus intentos de reelección.