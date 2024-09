La fragua de los sueños (+fotos)

La Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus ha graduado a más de 4 000 estudiantes como bachilleres. (Fotos: Luis Herrera/Escambray).

La Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus ha devenido fragua donde se forjan jóvenes que llegan a sus aulas con una idea: formarse como futuros oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Esta institución, que ha graduado a más de 4 000 estudiantes como bachilleres, constituye el primer escalón en el ascenso a las academias y universidades militares y civiles, de donde emergerán como especialistas de nivel superior en disímiles perfiles para consagrarse a la defensa de la Patria.

Hasta esa prestigiosa institución llegó Escambray para dialogar con tres jóvenes que hablan de sus sueños y aspiraciones.

Osmany aspira a la carrera de contrainteligencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

OSMANY GONZÁLEZ GELAVER

Yo pasé ahora para el segundo año de la carrera. Desde que llegué siempre me gustó apoyar a la escuela. Primero fui político y después jefe de la compañía y actualmente me desempeño como jefe de batallón.

¿Cuál es tu aspiración en las Fuerzas Armadas Revolucionarias?

Desde pequeño siempre quise ser militar. Yo siempre he sentido una gran admiración por los miembros de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, veía a los oficiales de las FAR y me imaginaba que en algún momento yo iba a ser uno de ellos. Mi espiración es optar por la carrera de Contrainteligencia Militar (CIM) y me esfuerzo mucho para obtenerla. Sueño con verme en las aulas de la Academia y con el día de mi graduación como oficial permanente de las FAR. Esa es mi mayor aspiración en la vida.

¿De dónde viene tu vocación por la vida militar?

En realidad, los familiares más cercanos que pertenecen a las Fuerzas Armadas son tíos y primos. Procedo de una familia humilde y siempre en el hogar la Revolución ha estado presente. Además, yo veía a los militares marchar en las ceremonias de las fechas patrióticas que se presentaban por la televisión y siempre me gustó eso; tanto mi mamá como mi papá me fueron guiando y aquí me encuentro en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, que es el primer escalón para hacer realidad mi sueño.

Cristian Jesús cursa el tercer año y aspira a graduarse en la especialidad de mando de tropas de las FAR.

CRISTIAN JESÚS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Yo resido en el poblado de Meneses, del municipio de Yaguajay. El ejemplo familiar más cercano de pertenencia a las FAR es el de mi papá. Él fue militar, aunque hace mucho tempo de eso, actualmente trabaja en el campo, pero mi vocación viene por ahí, por el ejemplo de mi padre.

¿Aspiración personal?

El sueño de mi vida es verme mandando tropas y entré en los Camilitos con la aspiración de obtener por esta vía la carrera de Tropas, quiero ser un oficial al mando y aquí estoy labrando el camino para alcanzarlo.

Este es mi tercer curso en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus, así es que el año que viene por esta fecha pienso estar entre los alumnos de la Academia Superior de las FAR que me corresponda.

Yo tuve la dicha de haber realizado mis estudios de primaria en la Escuela Héroe de Yaguajay, que el Comandante Camilo Cienfuegos prometió al pueblo de Meneses y Fidel mandó a construir. Allí me formé escuchando las historias y las anécdotas del legendario Comandante del Ejército Rebelde. Soy el más pequeño de tres hermanos varones, los otros dos trabajan.

La Física, la Química y la Matemática son mis asignaturas predilectas. Siempre obtengo buenos resultados en ellas y serán básicas en mi futura carrera militar.

Yéniset afirma que se va a graduar como ingeniera en telecomunicaciones para servir a la Patria en las FAR.

YÉNISET SOCARRÁS ESTRADA

Soy de la comunidad de San Pedro, en Trinidad. Mi vocación por la vida militar me viene de cerca, porque mi mamá es miembro de la Policía Nacional Revolucionaria y mi tío Víctor Jiménez González se graduó en la especialidad de Logística en la Academia Superior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias General Antonio Maceo Grajales. Ellos fueron quienes engendraron en mí ese sueño que yo misma me estoy labrando y no me cabe duda que lo voy a lograr, porque estoy decidida a graduarme como Ingeniera de telecomunicaciones para servir a mi Patria en esa especialidad tan importante para las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

¿Qué significan los símbolos para una joven que aspira a ser oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias? ¿Fidel?

Es el líder histórico de la Revolución cubana, que junto a sus compañeros de lucha trajeron la libertad y la independencia para nuestra nación.

¿Camilo?

El ideal que seguimos los Camilitos, por su capacidad para conducir una columna guerrillera desde la Sierra Maestra hasta Yaguajay y contribuir decisivamente a la liberación de nuestra Patria. Además, su fidelidad al Comandante en Jefe, a la causa de la Revolución y al pueblo y su carácter alegre, con una sonrisa siempre en sus labios.

¿Che?

La máxima expresión del internacionalismo.