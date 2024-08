Las emociones encontradas de Nelson Ventura

«Tenemos calidad, pero un equipo no se forma de un año a otro», explica Ventura.

Escoltado por imágenes con dos de los momentos más gloriosos de nuestro béisbol: único título en Series Nacionales (1979) y el único del Sub-23 (2019), Nelson Ventura maneja sentimientos encontrados.

Como comisionado provincial, logró que la pelota figurara el pasado año como el mejor deporte colectivo de la provincia y segundo a nivel nacional, saldo que espera repetir en este 2024. Eso está casi en las manos, transcurridos ocho meses del año. Pero “otras emociones” lo mantienen inquieto y hasta inconforme.

La primera es una imagen en sepia capaz de recordarle que, desde cuando las fotos eran en blanco y negro, hace ya 45 años, Sancti Spíritus espera su segundo título en los clásicos nacionales. La otra más reciente, en colores, le dice que la otra generación pudo llegar, algo que en 65 años ha ocurrido muy pocas veces en todas las categorías.

“Fuimos titulares por primera vez en el Torneo de Clubes Campeones, con Trinidad. En el Juvenil obtuvimos plata, al igual que en las Pequeñas Ligas; en el 11-12 obtuvimos el quinto lugar; en el Sub-15, que había sido oro en el 2023, nos fuimos hasta el décimo, por algo mal establecido a la hora de definir los clasificados al campeonato nacional, lo discutimos con la comisión nacional y la dirección de deporte escolar, pero no tuvo solución; con los Gallos nos ubicamos octavos; en el béisbol cinco clasificamos las dos categorías; en el de mayores obtuvimos sexto y el juvenil compite ahora. Solo falta el femenino, que lo hará en septiembre, y el 9-10 está planificado para octubre, pero se tendría en cuenta para la puntuación del año próximo”.

No todo queda ahí. A pesar de los pocos eventos beisboleros internacionales, Sancti Spíritus aportó una veintena de peloteros a las preselecciones nacionales y varios hicieron el grado en el Cuba: dos en el de mayores, tres en el Sub-15 y la misma cantidad en el Juvenil, estos últimos para lograr la clasificación al Mundial de la categoría, en tanto tres se mantienen con opciones, a quienes se agregan varios entrenadores que han asistido a eventos internacionales y una atleta al panamericano de béisbol cinco”.

La estabilidad en la base está probada.

“Hemos sido varias veces el deporte del año en la provincia y en la élite de país entre el tres y el cuatro, es el trabajo de grupo de entrenadores que oscila entre 135 y 140 en todos los municipios. Hemos mantenido una fuerza técnica estable en la EIDE. Eso ha permitido desarrollar eventos en las categorías 7-8, 9-10 desde la base hasta la provincia. El esfuerzo es grande, pues los recursos son limitados, entregamos unas 140 pelotas a los territorios y unas 300 a la EIDE de lo que queda de Serie Nacional, con eso apoyamos las copas de la primera categoría, hicimos una provincial de Pequeñas Ligas y 11-12; y eso es más juego.

Encontrar talentos no es un problema para el béisbol…

Contamos con unos 2 400 practicantes, hicimos alrededor de 130 pruebas para el ingreso a la EIDE y solo podían entrar 15. Tenemos cantera y un escalafón para ir subiendo atletas a través de una comisión. Hace como tres años iniciamos un proceso de ir a lugares intrincados, pero se ha limitado un poco, lo hemos abierto a que el atleta con calidad se presente, le hacemos la prueba y, si cumple los parámetros, entra, sobre todo a la Academia, para la que hay proyecciones.

¿Por qué es tan corta la Serie Provincial (solo nueve juegos)?

El año pasado fueron las limitantes y en el anterior, los juegos de la serie. Vamos a presentar una propuesta para este año jugar 32 partidos, con una estructura de 21 juegos a una vuelta en un todos contra todos, luego pasar a la zona de cada uno, jugar nueve encuentros y que clasifiquen los dos primeros. Queremos insertar al equipo juvenil para que juegue los miércoles en doble partido, buscando un mayor desarrollo.

En los últimos años Sancti Spíritus ha buscado atletas de otras provincias, ¿seguirá esta práctica?

Me gusta desarrollar lo mío, pero tuvimos ahora que jugar con tres: Alexis Miguel Varona, Carlos Gómez y Fernando Betanzos. Hemos tenido lesiones y deserción; como en todo el país, la emigración existe y nos toca las puertas desde la EIDE, los municipios… Cada cual tiene derecho a rehacer su vida y hay posiciones que hay que seguir trabajando; salen lanzadores, receptores, jardineros, pero no jugadores de cuadro, uno de los que se perfilaban decidió abandonarnos a mediados de temporada y tenemos que tomar otras estrategias porque hay que ganar.

Y también nos faltan hombres de poder, de mejor complexión física.

Contamos con un equipo joven, de 24 años edad promedio; sin nuestras dos figuras: Frederich Cepeda y Yunier Mendoza, es de 22. Esos hombres que dices no los tenemos y estamos trabajando en todas las categorías, pero es un problema de país, en el mismo campeonato nacional juvenil ahora se dieron solo dos jonrones.

Somos integrales, estamos en la élite, ganamos plata; pero, ¿por qué les cuesta tanto trabajo a los equipos espirituanos ganar el título?

La esperanza es que, primero, nuestro equipo de la Serie Nacional gane, luchamos año tras año… y no sé lo que nos pasa. Hemos ganado títulos en juvenil, Sub-15, Sub-23, fuera de nuestra provincia y aquí no hemos podido ganar nunca… No sé si será fatalismo geográfico. No creo que sea el maleficio que arrastran de los Gallos. Cuando se compara tenemos calidad, mas un equipo no se forma de un año a otro, los campeones de los últimos tiempos, como Las Tunas, han logrado el título con consagrados. Muchos factores influyen para ganar, hemos aplicado estrategias, pero no hemos dado con la fórmula para ganar el campeonato, es muy difícil y sigo luchando por ese sueño.

No tiene aquí el mismo desarrollo el béisbol femenino…

“Cuando comencé hace unos 10 años, no teníamos nada. Hemos ido haciendo estrategias, pero nos falta. Los municipios todavía no están bien en el tema, aunque atletas nuestras han participado en eventos internacionales. A inicios de septiembre estaremos en un clasificatorio en Camagüey para el nacional, es difícil mantener un grupo todo el año porque casi no se compite y es encomiable para una mujer compartir sus labores y jugar.

Y la pregunta que gravita aquí y no puede faltar: ¿Quién será el próximo director de los Gallos?

No lo hemos decidido, tenemos propuestas y ahora en septiembre las presentaremos, queremos trabajar con proyección de Serie Provincial y el que el director esté desde ese momento al frente de la tarea.