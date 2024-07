Lisbet con su mejor tirada en París 2024

“Estoy muy feliz por esta actuación porque mi objetivo era romper mi marca personal», aseguró Lisbet.

Con la mejor tirada de su vida Lisbet Hernández Hernández debutó en unos Juegos Olímpicos, los de París 2024, en los que logró este domingo marca personal de 624.7 en el rifle de aire a 10 metros.

Con esa tirada, la espirituana se ubicó en el puesto 36 entre 44 tiradoras y no pudo acceder a la final en una prueba en la que la sudcoreana Hyojin Ban lideró la fase clasificatoria con récord olímpico de 634.5. A la final de París 2024 también accedieron tiradoras de Noruega, Suiza, China, India, Kazajastán, Estados Unidos y Francia.

Pero para Lisbet lo más trascendente es intervenir por primera vez en unos Juegos y con una buena marca que se ubica como la quinta mejor en la historia de las participaciones cubanas en esa modalidad en unos Juegos.

Por delante de ella se ubican en ese listado su coterránea Eglys de la Cruz quien se ubicó oncena en Beijing 200 y en el lugar 31 en Río de Janeiro 2016, Dianelis Pérez, en el 29 en Londres 2012 y Eunice Caballero en el 36 en Sidney 2000.

Según reportes periodísticos desde la sede Lisbet completó las seis series reglamentarias con tiradas entre 103.2 y 104.5 que no le alcanzaron para avanzar.

En declaraciones a Escambray víaWhatsApp, Lisbet dijo: “Estoy muy feliz por esta actuación porque mi objetivo era romper mi marca personal en estos Juegos Olímpicos, no quedé muy satisfecha porque pienso que podía haber hecho algo mejor pero me gustó porque hice un buen trabajo y me salió lo que estaba buscando”.

Ahora Lisbet se prepara para volver a la competencia el próximo día primero en el rifle tres posiciones a 50 metros modalidad en la que Cuba atesora su mejor resultado en Juegos Olímpicos con la medalla de bronce de Eglys de la Cruz, única presea conseguida por las mujeres cubanas en este deporte.