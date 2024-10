Los delegados se han sentido acompañados por el pueblo

En la medida que avanza el proceso, se van evaluando los planteamientos, afirma Aida Díaz Fernández. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

Desde el pasado 20 de septiembre y hasta el mes de noviembre se desarrolla en Sancti Spíritus, al igual que en todo el país, el primer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores, correspondiente al XVIII Período de Mandatos, etapa en la que deberán desarrollarse más de 3 300 reuniones.

Aida Díaz Fernández, al frente del Departamento Independiente de Relaciones con los Órganos Locales del Poder Popular, detalló que se trata de un proceso participativo, democrático, que tiene lugar en un momento bien complejo dada la situación que enfrenta el país desde el punto de vista económico y social.

“Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los delegados para lograr la intervención del pueblo en medio de circunstancias adversas, y del otro lado, hemos visto compromiso en muchos lugares, ha existido participación, apoyo y ese acompañamiento que requieren los delegados a la hora de rendir cuenta”.

Las reuniones son de noche y también en ocasiones están acompañadas por lluvia. ¿Cómo se ha comportado el cumplimiento del cronograma y la asistencia hasta el momento?

“Hasta ahora, no se ha suspendido ninguna reunión por la situación energética porque entre todos se han encontrado soluciones y la mayoría de las veces cuando coincide con un apagón los propios vecinos han ayudado con sus plantas eléctricas, bombillos recargables y hasta con motorinas en función del alumbrado y el audio.

Por otra parte, se ha hecho necesario ajustar los horarios tradicionales y muchas se han desarrollado entre las cinco y seis de la tarde. Eso, siempre que se coordine con anticipación, lo decide el delegado de cada circunscripción teniendo en cuenta las condiciones del lugar.

En las reuniones ha existido, hasta el momento, más del 70 por ciento de participación. (Foto: Greidy Mejía/ Escambray)

¿Tantos cambios de horario y la propia falta de electricidad no comprometen la participación de los electores a esos encuentros? ¿Ha sido diferente el compromiso del pueblo en estas circunstancias?

Ha existido más de un 70 por ciento de participación y, aun cuando la asistencia no ha sido máxima, se comporta similar a otros procesos. Las personas asisten porque quieren escuchar de parte del delegado qué pasa en su municipio y qué hace el país para resolver los problemas de cada comunidad. Eso no quiere decir que en algunos lugares la asistencia no haya sido escasa, pero se han hecho análisis de las causas, que van desde la falta de convocatoria por parte de los responsables de organizar la reunión, hasta problemas de enfermedad o determinados impedimentos para que se realice el día señalado”.

En esta ocasión se reiteran planteamientos que datan de años. ¿En qué medida han surgido nuevos problemas por resolver?

De este ciclo, que aún no termina, han emanado más de 4 000 planteamientos, de ellos alrededor de la mitad son administrativos y se relacionan con el abasto de agua, fundamentalmente en Trinidad, Sancti Spíritus y Yaguajay; la recogida de desechos sólidos, el proceso de bancarización, la distribución de la canasta básica familiar y los precios de los productos alimentarios, entre otros.

Igualmente, se han creado 1 949 comisiones de vecinos y han sido recogidos más de 2 000 planteamientos de participación popular, entre los que sobresalen asuntos que comúnmente se pueden resolver en el barrio, como la chapea de áreas verdes, la reposición de tapas de registros y acciones para eliminar las indisciplinas sociales.

¿Administrativamente ha habido respuesta para algunos de los planteamientos que dependen de recursos?

Ha sido significativa la participación en estas reuniones de directores de empresas, tanto a nivel municipal como provincial, directivos gubernamentales, presidentes de Consejos Populares y algunos cuadros de las organizaciones de masas y, en la medida que se desarrollan estas reuniones, se van evaluando los planteamientos que pudieran tener solución para atenderlos con agilidad.

Aunque cuando lo vemos por dentro sabemos que existen dificultades y no estamos satisfechos, somos del criterio de que se está efectuando un proceso a la altura de las circunstancias, y ha sido diferente por el compromiso del pueblo que respalda a sus delegados y estos se han sentido acompañados.