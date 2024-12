Manuel Marrero en el Parlamento cubano: proyecciones de Gobierno aún no logran lo esperado

Las proyecciones del Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía avanzan, pero aún no se logran los resultados necesarios, aseveró hoy ante los diputados Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República

Trabajar en la eliminación de las distorsiones y de aquellos aspectos que obstaculizan el reimpulso de la economía, tiene que ser prioridad, afirmó Marrero Cruz. (Foto: PL).

El miembro del Buró Político del Partido y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, ofreció una actualización del estado de cumplimiento del plan de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, a un año de su puesta en vigor.

Recordó que el plan se presentó en diciembre del año anterior y su implementación fue aprobada después en el Consejo de Ministros. “Si bien se muestran resultados, tenemos la insatisfacción de que no se ha avanzado lo necesario, sobre todo en aquellas cuestiones que demanda nuestra población”, dijo.

Afirmó que el plan comprende medidas que tienen repercusión en el pueblo, como políticas de precios, la eliminación de subsidios a productos y servicios básicos y otras que pueden ocasionar afectaciones en el poder adquisitivo de las personas y en la capacidad de compra de la moneda nacional, por lo que “manteniendo la premisa de no hacer nada que pueda afectar más el nivel de vida de la población, varias de estas medidas se han ido posponiendo”.

Bloqueo, efectos de eventos meteorológicos y estabilización macroeconómica

Señaló el bloqueo y las medidas de persecución y presiones financieras como el principal desafío a enfrentar en la actualización y perfeccionamiento del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista.

“El bloqueo sí nos hace daño”, recalcó el primer ministro. “Quítenlo y póngannos a prueba para que vean lo que es capaz de hacer este pueblo sin el bloqueo”.

También mencionó las consecuencias de los dos eventos meteorológicos y sismos en lo económico y lo social, al tener que destinar los escasos recursos con que cuenta el país a la recuperación de los territorios más afectados.

Reconoció el trabajo de las provincias y a todo el pueblo por la solidaridad, el envío de donaciones y recursos a las poblaciones afectadas, así como también la ayuda de países amigos y de las agencias de las Naciones Unidas.

Sobre el programa de estabilización macroeconómica, dijo que “se dificulta avanzar” y que “hay variables que imponen retos a la actividad del Gobierno”.

Entre esas variables mencionó “el reordenamiento y protección de los flujos financieros externos, el nuevo mecanismo de asignación de las divisas, la dolarización parcial de la economía, la intervención del mercado cambiario, la eliminación de los subsidios a productos, la política de precios, el empleo del swap de deudas y de activos para la obtención de financiamientos y negociaciones de deudas, y la libre contratación de personal en la inversión extranjera”.

“Todas estas son medidas complejas por las profundas transformaciones que se desprenden de su implementación”, dijo.

Medidas implementadas recaudan 38 505 millones de pesos para el presupuesto

El primer ministro se refirió a las medidas tributarias, de corrección de precios y tarifas que comprende el plan e informó que se han logrado ingresos al presupuesto por 38 505 millones de pesos, a partir de la implementación de proyecciones de carácter fiscal.

Entre esas proyecciones, mencionó la eliminación de las exenciones de impuestos a las formas de gestión no estatales y su extensión sobre ventas a la totalidad de las operaciones de las mipymes. Por este concepto, se contabilizan 16 400 millones de pesos.

La actualización de los precios minoristas de los combustibles y la aplicación del impuesto especial sobre ventas minoristas tributó 11 305 millones de pesos y 46 138 000 dólares. Asimismo, el incremento de precios de cigarros y tabacos generó 7 400 millones de pesos.

La aplicación de la tasa de cambio de 1 x 120 CUP para el cálculo de los aranceles en las importaciones de las formas de gestión no estatales tributó 3 400 millones de pesos.

Marrero Cruz insistió en la necesidad del ahorro de energía y explicó que “la nueva tarifa eléctrica a los altos consumidores del sector residencial no logró la reducción esperada del consumo. Por el contrario, aumentó”.

En tanto, se estableció como directiva para las nuevas inversiones y proyectos el uso de las fuentes renovables de energía.

“El ahorro energético es una necesidad impostergable”, recalcó el primer ministro, e informó que en el plan de portadores energéticos del 2025 se incorporan las formas de gestión no estatales.

Se detectaron 38 673 casos de fraude y robo de electricidad. Fueron recuperados 61311 MWh e impuestas multas por 19 millones de pesos.

Comentó que las exenciones arancelarias a la importación de alimentos, aseo y medicamentos por personas naturales, sin carácter comercial, se han venido prorrogando.

Además, se ha avanzado en la implementación de las nuevas facultades de la Oficina Nacional Tributaria (ONAT). Se aprobó el cobro automático a las cuentas bancarias fiscales a los más de 132 000 contribuyentes con deudas en apremio, en el orden de los 2 900 millones de pesos.

Sobre el enfrentamiento a la elusión, evasión y subdeclaración, informó que las más de 193 000 acciones de control fiscal determinaron adeudos por más de 6 000 millones de pesos.

Por deudas fiscales se ha regulado la salida al exterior a 9 248 deudores, con un importe de 1 202 millones de pesos.

En este punto, Marrero Cruz adelantó que “la fiscalización a los grandes negocios con conductas evasivas será una prioridad en el próximo periodo”.

Además, “continuará el programa previsto para la fiscalización de las mipymes que se declaran con pérdidas y continúan en operaciones”.

Valores referenciales de la vivienda

En cuanto a la actualización de los valores referenciales de las viviendas, el primer ministro explicó que los valores oficiales estaban vigentes desde 2017, pero en la práctica eran muy inferiores a los precios reales de venta. “Se demostró un alto nivel de evasión y morosidad en los pagos”.

Dijo que se implantó el sistema de clasificación de las viviendas por zonas, ajustando los precios. “Los impuestos sobre ingresos personales asociados a los actos de compraventa, herencia y donación se calculan y pagan con base en el valor real de la transacción”, precisó.

Agregó que “los valores referenciales de las viviendas crecen cinco veces. En la nueva política se aprobó establecer el pago de la vivienda como requisito previo al acto notarial e inscripción en el registro de la propiedad”.

También fue aprobado un sistema de facturación electrónica, “que es complejo pero es un paso importantísimo”. Marrero Cruz señaló que esto “permitirá ordenar las operaciones de pago, la transparencia fiscal, agilizar el trámite de los cobros y fomentar un ambiente de confianza entre el Gobierno y los ciudadanos”.

Se reduce en 57 000 millones de pesos el déficit fiscal aprobado

Explicó a los diputados el sistema de trabajo para el seguimiento y control de este plan del gobierno.

“Se estima cerrar el año con una reducción del 39%, equivalentes a 57 000 millones de pesos del déficit fiscal aprobado en la ley para este año, es decir, 90 000 millones de los 147 000 millones planificados”, apuntó.

Comentó que esto “es resultado de un esfuerzo conjunto y nos pone en una situación muy favorable para implementar nuevas políticas económicas y sociales”.

La cuenta corriente del presupuesto registró un superávit en el año completo. Marrero Cruz señaló que esto no se lograba desde el 2014 y que con ello se hace realidad y se ratifica el principio de no gastar más de lo que se ingresa.

El proyecto de Ley del Presupuesto que se someterá a la aprobación de los diputados para el 2025 está previendo 88 500 millones de pesos (60% del plan y 98.2% del estimado de 2024).

La Habana, Mayabeque, Matanzas y Villa Clara cierran el año como provincias superavitarias, es decir, que ya no tienen déficit. Estos son 55 municipios (dos provincias y 20 municipios más que en 2023).

Respecto a los índices de inflación, explicó que el ritmo de crecimiento del dinero en circulación se ha ralentizado; no obstante, presenta un crecimiento interanual de un 26%. Se eleva el importe a 700 000 millones.

Comentó que siempre se ha insistido en que uno de los principales problemas es la cantidad de dinero circulante en el país que no está pasando por el sistema bancario. “Más de la mitad de todo ese efectivo ‘se guarda debajo del colchón’ y, por tanto, no dinamiza la economía”.

“La inflación es un problema en el cual tenemos que seguir trabajando”, subrayó el primer ministro y agregó que muestra una ligera desaceleración. Al cierre de octubre, se registró 28%. “Aun así, continúa siendo alta”, comentó.

Detectadas 371 489 violaciones de precios

El primer ministro comentó el resultado del control a la implementación de la política de actualización de precios. “Se han realizado 606 303 inspecciones y fueron detectadas 371 489 violaciones, para un índice de detección de 58%. Además, fueron impuestas 371 333 multas por más de 980 millones 300 mil pesos”.

Se ejecutaron también 17 767 ventas forzosas, fueron cerrados 3 522 establecimientos y aplicados 1 024 decomisos, aunque reconoció que “en este proceso no se logra el mismo ritmo, sistematicidad y rigor en todos los municipios del país”.

“Se ratifica que el enfrentamiento es preventivo y que se debe perfeccionar la integración de los factores para preservar el orden y el control”, señaló el primer ministro y agregó que “se aprobó el sistema de pago por la eficacia del trabajo de los inspectores, de las direcciones de inspecciones y de los trabajadores de las oficinas de control y cobros de multas”.

Además, “se mantiene el monitoreo semanal a los precios máximos aplicados a seis productos de alta demanda por la población, y se evalúa la conveniencia de actualizarlos y proponer otros”.

Marrero Cruz destacó que “es un reclamo de la población regular los precios de los productos agrícolas, cuestión que es facultad de los Gobiernos locales, por lo que se requiere incrementar el control y exigencia sobre su cumpliento”.

Llamó al enfrentamiento coordinado a las violaciones de precios con la participación de la población mediante el control popular.

Sobre el proceso de bancarización, consideró que los avances son insuficientes, debido fundamentalmente a causas objetivas asociadas al entorno macroeconómico y desarrollo de infraestructuras tecnológicas. También se identifican otras causas subjetivas relativas a la indisciplina tributaria y financiera, e insuficiente control y cultura al respecto.

Comentó que persiste la preferencia por la utilización del efectivo sobre las transacciones digitales, fundamentalmente por las formas de gestión no estatal.

No obstante, hay 18 082 000 tarjetas de pago, un 12% más que el año anterior, y continúa creciendo el uso de las plataformas Transfermóvil y Enzona.

En este contexto, persisten formas de gestión no estatal sin cuentas fiscales ni código QR “y no son pocos los que, aun teniéndolos, no permiten que la población los utilice”.

Informó que se han abierto 515 949 cuentas bancarias fiscales, el 79.8% del potencial de las formas de gestión no estatal.Sin embargo, están con saldo cero 286 040 cuentas, el 65.4% del total.

Por ello, sostuvo que “la cantidad de cuentas pendientes de abrir y con saldo cero exige aplicar medidas de mayor envergadura”.

Comentó que en el comercio existe una mayor presencia del código QR, situación que no es igual en el sector agropecuario.

Dolarización parcial de la economía, en algunos sectores

Al referirse al tema de la dolarización parcial de la economía, Marrero Cruz explicó que funcionará bajo esquemas de dolarización parcial, sectores exportadores, y se incorporarán otros: ventas mayoristas y minoristas en divisas previamente aprobadas; pago de aranceles en divisas y servicios asociados a las operaciones de comercio exterior a las formas de gestión no estatal.

Además, en la aceptación de efectivo en divisas en el turismo, Casas del Habano, farmacias, ópticas y clínicas internacionales, aeropuertos y otros que se autoricen; pago a productores en divisas de bienes exportables y a productores agropecuarios que sustituyen importaciones.

“Se ratifica la política del Gobierno de avanzar en la desdolarización de la economía”, subrayó.

Reconoció que “en la economía hay una dolarización sobre la cual no se ha tenido control”y que “esta parte de una acción ilegal que es el mercado cambiario informal”.

El nuevo régimen cambiario asume una mayor flexibilidad

El primer ministro aprobó implementar el nuevo mecanismo para la gestión, control y asignación de las divisas a los actores económicos alineado con la dolarización parcial. También fueron aprobados los objetivos y premisas para el redimensionamiento del mercado cambiario oficial.

“El nuevo régimen cambiario asume una mayor flexibilidad en el tipo de cambio, al establecer, que la tasa debe variar cuando se modifican las condiciones de oferta y demanda de divisas. Es un proceso complejo por la participación del sector estatal, no estatal y la población, con tipos de cambio múltiples”, explicó.

Se aprueba en 2025 esquema de autofinanciamiento para salud pública y BioCubaFarma

En cuanto a la disponibilidad de medicamentos, un tema sensible para la población, el primer ministro señaló que “se ha afectado la calidad de los servicios médicos. De 651 productos que forman el cuadro básico de medicamentos, en el último mes 461 están entre falta y baja cobertura, por no contar con las divisas necesarias para financiar productos y materias primas”.

Agregó que hay afectaciones en la disponibilidad técnica del equipamiento médico, escasez de insumos y material gastable. Ante este complejo escenario, se aprueba para el 2025 el esquema de autofinanciamiento en divisas para salud pública y BioCubaFarma.

Incrementar y diversificar los ingresos externos del país

El primer ministro explicó que “los ingresos totales en divisas no se cumplen, debido en lo fundamental al incumplimiento de los ingresos por exportaciones”.

“En la inversión extranjera no se alcanzan los resultados esperados en materia de establecimiento de nuevos negocios, ni se logra mejorar la situación de los negocios en operaciones”, subrayó.

Por tanto, se han aprobado esquemas de autofinanciamiento en divisas para las exportaciones del turismo, tabaco, carbón vegetal, miel de abejas, reciclaje de materias primas y acero, así como para la comercialización de equipos electrodomésticos y de eficiencia energética, la industria ligera y la química.

“Fue aprobado el esquema de financiamiento para la producción de maíz y granos, que debe contribuir a la sustitución de importaciones”, informó y agregó que “se prevé la aprobación de otros, los cuales tendrán sus efectos el próximo año”.

Fueron aprobadas, además, acciones para recuperar ingresos exportables de Etecsa. Entre ellas, Marrero Cruz mencionó que se limitan las recargas del saldo principal en CUP a los precios actuales. Por encima de ellos, se incrementan las tarifas, sin límites de consumo.

También se acumulan los saldos no utilizados de Nauta Hogar al cierre del mes, se promoverán nuevas ofertas en divisas y se incorpora el pago del roaming out en divisas.

Nueva propuesta busca estimular la atracción de capital extranjero

El primer ministro dijo que fue aprobada la “Propuesta de decisiones relativas al tratamiento de la inversión extranjera”, la cual contribuirá a eliminar las cuestiones que desestimulan la atracción de capital foráneo y deben invitar, en conjunto con otras acciones, a un mejor desempeño de esta actividad.

Agregó que se actualizó la cartera de oportunidades de inversión extranjera con un nuevo enfoque.

Con relación a la Zona Especial de Desarrollo Mariel, informó que se trabaja en una propuesta dirigida a estimular nuevos negocios, tal y como se previó desde su concepción, para fomentar los encadenamientos con la industria nacional.

El primer ministro señaló que el turismo perdió competitividad al no disponer de las divisas para desarrollarse y mantener los estándares.