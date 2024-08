Más de 1,4 millones de turistas visitaron Cuba hasta el cierre de julio

La cifra acumulada de enero a julio estuvo por debajo de la registrada en similar período de 2023. (Foto: PL)

Cuba recibió un millón 463 mil 97 visitantes internacionales en los siete primeros meses de 2024, indicó este martes la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), mientras varios hoteles merecieron nuevos reconocimientos mundiales.

Entre los principales mercados emisores estuvieron Canadá, la comunidad cubana en el exterior, Rusia, Estados Unidos, Alemania, México, España, Francia, Argentina e Italia.

La categoría de visitantes internacionales agrupa a quienes arriban a esta nación del Caribe insular con la finalidad de ocio, recreación, negocios u otro motivo personal; es decir, excluye a quienes prevén ejercer una actividad remunerada en el país.

Según el reporte, la cifra acumulada de enero a julio representó el 98,2 por ciento de la registrada en similar período de 2023, lo que significó 26 mil 230 personas menos.

Mientras el número total de viajeros (sin importar el motivo o el medio de transporte) ascendió a un millón 905 mil 644 durante la etapa en análisis, para un 99,2 por ciento en comparación con igual etapa del año precedente, precisó la ONEI.

Para este archipiélago antillano, el turismo constituye una de sus principales fuentes de ingresos y una industria llamada a impulsar otros sectores productivos, de ahí que suela catalogarse como la locomotora de la economía nacional.

Noticias recientes avalaron que otros dos hoteles cubanos fueron reconocidos entre los mejores del mundo: el Iberostar Grand Packard de La Habana y el Mystique Trinidad La Popa by Royalton de Trinidad.

El premio Best Hotels in the World (2024) de la mano de las encuestas de la web de viajes Tripadvisor, colocó a esos alojamientos en su lista preferencial de 25 establecimientos.

Al decir del Gobierno, la rama turística resulta fundamental para la implementación aquí del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, así como en la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sin embargo, factores externos como el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos inciden de forma negativa en el crecimiento y el desarrollo de esta industria en Cuba.