Matarifes tras las rejas

Los escenarios de sus fechorías fueron los municipios de Majagua, Jatibonico y Sancti Spíritus. (Foto: Facebook).

La del verdadero campesino, ese que hace parir a la tierra alimentos para las familias de los trabajadores de las ciudades y poblados, que recíprocamente producen otros bienes que sus familias del campo necesitan para vivir, esa es una de las profesiones más honrosas que existe en la humanidad.

Pero estos tres hombres de 41, 40 y 27 años de edad, a los que se referirá Escambray, trastocaron esa honrosa profesión y se convirtieron en un bochorno para la cooperativa a la que estaban afiliados en la zona de La Teresita, del municipio de Majagua, para dedicarse al hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor y venta de sus carnes con fines de lucro.

LOS AUTORES

Uno de ellos, según consta en la investigación complementaria del Expediente de Fase Preparatoria No. 60/2022 de la Unidad Territorial de Investigación Criminal y Operaciones de la PNR de Jatibonico, cuenta con un abultado currículo delictivo: en 1999 fue sancionado en dos oportunidades por delitos de robo con fuerza, a 3 y a 6 años de privación de libertad, respectivamente; en 2003 fue sentenciado a pagar una multa de 300 cuotas de dos pesos cada una, por un hecho de receptación; en el 2008, por los delitos de desacato y resistencia, recibió una sanción conjunta a cumplir de un año de prisión; en 2012, por similares delitos el Tribunal Municipal Popular de Majagua lo sentenció a un año y tres meses de privación de libertad como sanción conjunta y única a cumplir; ese propio año fue sancionado a cinco años de prisión por un hecho de robo con fuerza en las cosas y por un delito de la misma naturaleza en 2013 el Tribunal Municipal Popular de Sancti Spíritus le impuso una pena de seis años de privación de libertad. Los escenarios de sus fechorías fueron los municipios de Majagua, Jatibonico y Sancti Spíritus.

Otro de los imputados, también vecino del mismo lugar, mantenía una conducta social desajustada, deambulaba a deshora por los campos y, dadas las sospechas fundadas hacia ambos, los vecinos más cercanos no les tenían confianza, atendiendo, además, al hecho de que ha cumplido sanción penal en prisión en varias oportunidades: fue sentenciado a pagar una multa en el 2000 por lesiones; a un año y seis meses de privación de libertad por hurto en 2003; en 2006 el Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus, por los delitos de hurto y robo con fuerza, le aplicó una sanción conjunta y única a cumplir de 8 años de prisión y por delitos de las mismas especies, en 2011 el propio tribunal le impuso una sanción conjunta a cumplir de 11 años de privación de libertad.

El tercero de los acusados mantiene una mala conducta social, no le constan antecedentes penales por hechos anteriores al de la causa No. 24/2023 de la Sala Primera del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus, seguida contra los tres acusados por un delito de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor y venta de sus carnes.

LOS HECHOS PROBADOS

En la vista del juicio oral quedó probado que los tres encartados, en horas no precisadas del día 5 de septiembre de 2022 se personaron en los predios del Lote No. 1 de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Gratitud, ubicada en el municipio de Majagua, provincia de Ciego de Ávila, con un instrumento desconocido cortaron los alambres del cercado de un potrero y sustrajeron un equino y dos bueyes propiedad de dicha entidad, así como otro equino particular, animales que sacrificaron ilícitamente y vendieron sus carnes a razón de cien pesos la libra.

Durante el proceso investigativo la Policía efectuó registros en los domicilios de los tres acusados en los que ocupó carne de ganado mayor y los instrumentos utilizados en la matanza ilegal y la pesa empleada en la comercialización de las mismas y, con esos elementos, procedió a la detención de dichos ciudadanos.

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

Para arribar a la sentencia el tribunal tuvo en cuenta las pruebas practicadas, analizadas a la luz de la razón y la ciencia, huellas que al ser cotejadas por especialistas del Laboratorio Provincial de Criminalística, arrojaron ser coincidentes con las de los reos, lo que demuestra que los tres ciudadanos tuvieron contacto con los animales sacrificados ilícitamente.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

El tribunal acordó aplicar a los acusados, como autores de los delitos consumados de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor y venta de sus carnes, de carácter continuado, sanciones conjuntas y únicas a cumplir de 9 años de privación de libertad, y al otro implicado, por delitos similares, de carácter continuado, a una pena conjunta de siete años de prisión.

También se les aplicó las sanciones accesorias de privación de derechos por igual tiempo al de la sanción principal y a ocupar cargos de dirección en instituciones políticas, sociales y administrativas. Como responsabilidad civil los tres acusados en conjunto deben indemnizar a los perjudicados por el daño económico ocasionado.