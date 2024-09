Mauris: de las Panteras a la preselección del Cuba

Para llegar ahora a la preselección cubana, el derecho sentó cátedra en la 63 Serie Nacional.

El 2024 ha sido pródigo para Yankiel Mauris Gutiérrez. De Las Panteras de Kirchener, de la Liga Intercondados del béisbol canadiense, el derecho saltó a la preselección del equipo Cuba que se alista para la tercera edición del torneo Premier 12, donde resulta el único espirituano incluido entre 60 peloteros.

A pesar del poco tiempo que estuvo en el club norteño, Mauris tuvo la vivencia de insertarse en el béisbol profesional. “Una experiencia muy bonita, es la primera vez que salgo de contrato y todo me fue bien, tanto en la etapa regular como en el play off; el equipo perdió 3-1 en esa última instancia ante Welland Jackfish”, apuntó.

En Canadá el taguasquense lanzó en la fase regular en 13.2 entradas, con efectividad de 3.29 PCL, un juego salvado, 13 ponches, cuatro boletos y los rivales le batearon para 214, mientras en la postemporada ganó un partido con pizarra de 3-2.

“Salí a hacer el mismo trabajo que hago en Cuba; en esa liga es muy difícil porque se batea mucho, los peloteros que juegan allí son más pasivos que los cubanos a la hora de hacerle swing a la bola. Tienes que lanzar al medio del home para que ellos te hagan swing. Casi siempre para dominar utilizaba el rompiente, que es mi arma fundamental. Son peloteros que han participado en doble A, triple A, juegan en las universidades de Estados Unidos. En el play off me enfrenté dos o tres veces al mejor equipo de la liga que tenía uno o dos peloteros que venían de la triple A de los Yankees de Nueva York.

“Como ya eres profesional y estás firmado, tienes que entrenar prácticamente solo y sabes que lo tienes que hacer. Si no se podía ir al estadio, Yadian Martínez y yo íbamos a uno cercano. La liga se juega jueves, sábado y domingo y la preparación fue muy similar a la que hice en Cuba, pues como sabes estoy adaptado a relevar y allá relevé y abrí. Mi estancia iba a ser corta y no podía cambiar el sistema de entrenamiento, seguí la rutina y ahí estuvo el resultado”.

A Canadá Mauris llegó casi en el ocaso de la Liga, tras un alargado proceso de visado: “El recibimiento no me lo esperaba, todo el mundo estaba loco por que fuera, pues el único cubano que faltaba por llegar era yo. El mismo dueño del equipo me estaba esperando en el aeropuerto, con Yunior Ibarra, que es mi mejor amigo, y los otros dos cubanos que estaban en el equipo: Raúl González y Yadian Martínez. Después me relacioné muy bien con el resto del club, al cual pienso regresar la próxima temporada”.

Para llegar ahora a la preselección cubana, el derecho sentó cátedra en la 63 Serie Nacional, cuando rindió una faena excelente para los Gallos. Sumó 66 entradas en 29 juegos, con 28 relevos, un partido como abridor y saldo de tres victorias con cinco derrotas; en tanto lideró los juegos salvados de la campaña con 12. Su PCL fue de 3.00, con un WHIP de 1.52 y los contrarios le batearon para 284.

Consciente de que sus posibilidades de hacer el Cuba son complicadas, el derecho, no obstante, entrena intensamente en el estadio Latinoamericano junto al también coach espirituano Rafael Muñoz. Desde allí comentó a Escambray. “El resultado de la Serie Nacional creo que fue tenido en cuenta, también mi participación en la Copa del Caribe y el Panamericano. Me siento contento de estar en la preselección y saber que tengo una oportunidad de ir al Premier 12, algo que se está haciendo muy difícil porque están viniendo muchos jugadores de afuera a jugar béisbol y allá se juega mejor y tienes menos opciones para un equipo Cuba, pero mi objetivo es integrarlo”.

Para el Premier 12, que se desarrollará en noviembre próximo, Cuba fue ubicada en la fuerte llave B con sede en China Taipéi, junto a República Dominicana, Australia, Corea del Sur y Japón.

La llave A, con sede en México, está integrada, además, por Estados Unidos, Venezuela, Países Bajos, Panamá y Puerto Rico.