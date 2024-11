Mujeres expertas en números

En los controles realizados el Departamento Económico siempre ha alcanzado resultados satisfactorios. (Fotos: Reidel Gallo/ Escambray)

Llegar al Consejo Electoral Provincial de Sancti Spíritus y transitar por el ala derecha de la instalación, al final del pasillo se lee: Departamento de Economía.

Allí predomina el silencio. A Yisisbel, Odalys y Leydisyén las acompañan buena cantidad de documentos y en las pantallas de sus computadoras un enjambre de tablas y cifras no dejan dudas de que sus jornadas transcurren inmersas entre cálculos y cifras.

EL TIMONEL

Confieso que me resultó difícil escuchar la grabación de su entrevista, y es que Yisisbel Valdés Labrada más que hablar alto, lo que le interesa es cumplir al pie de la letra todas las misiones que tiene el departamento como máxima responsable del mismo.

“Mis padres, Juan —ya fallecido— y Teresa, querían que yo fuera abogada, pero mi inclinación siempre fue hacia los números. Luego de cursar la enseñanza primaria en la escuela Antonio Maceo, la secundaria en la ESBU Mártires de La Sierpe —su municipio natal— y después el preuniversitario en el IPVCE Eusebio Olivera, comencé a trabajar en la Empresa Arrocera Sur del Jíbaro y mediante curso para trabajadores me gradué de Técnico Medio en Contabilidad y Finanzas”.

Yisisbel no tiene hora para trabajar, en ella recae la responsabilidad del Departamento Económico del CEP.

Esta muchacha, de 43 años de edad —los cuales no aparenta, pues parece tener mucho menos— sonríe ante cualquier chiste, por sus poros brota esa sencillez y humildad que caracterizan a las personas nativas de la campiña cubana.

“Aquí en el Consejo Electoral Provincial llevo dos años al frente del Departamento Económico y nunca me ha gustado incumplir, por eso, al asumir cada cierre de mes, trimestral, semestral o anual, no tengo hora para trabajar. No pocas veces mis jornadas laborales se extienden hasta las 10 u 11 de la noche”, dice y hace un gesto, se sonríe como muestra que para ella eso es coser y cantar.

ODALYS, FUNDADORA DEL ÓRGANO

Quien la aborda, a primera vista da la sensación de una mujer de carácter fuerte, impenetrable, de cero confiancitas, sin embargo, al entablar un diálogo con ella, hasta el más ingenuo se da cuenta de que Odalys Amado Quincoses es una persona afable, jaranera, servicial. “Para mi trabajo sí soy bien seria, porque me reconforta que lo que haga quede bien, sin chapucerías ni errores contables.

“Entré a trabajar en el Consejo Electoral Provincial (CEP) de Sancti Spíritus, en enero del 2020, prácticamente soy fundadora. Llevo 38 años metida en el mundo de la Contabilidad, pues desde que me gradué en el año 1986, me inicié en este mundo en la EIDE Lino Salabarría”.

“Me gustan que las cosas se hagan bien, no tolero la chapucería, ni los errores contables”, asegura Odalys Amado, quien atesora casi 40 años en la actividad contable.

Ella tiene a su cargo el control de los inventarios, sistemas de almacén y activos fijos, entre otras misiones. Al preguntarle acerca de qué importancia le concede a la contabilidad en un centro de trabajo, es categórica: “El Departamento de Economía en cualquier entidad es el corazón, si funciona bien, todo lo demás va por caminos seguros. Recordemos que en la economía se sustenta el funcionamiento integral de cualquier empresa, un error puede costar caro”.

¿SUGERIR UNA DIETA ALIMENTARIA O SACAR CUENTAS?

Leydisyén Borrego Martínez, es la vedette del departamento, es la más joven en edad y la de menor tiempo de trabajo en el CEP —siete meses—, pero esas razones no la limitan para asumir con total responsabilidad sus tareas.

“Yo soy licenciada en Nutrición, graduada en la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus en el 2012. Muchas fueron las veces que indiqué dietas alimentarias a embarazadas, niños bajo peso y personas adultas con determinados padecimientos crónicos, pero le confieso que siempre tuve predilección por los números.

En el local de trabajo su voz apenas se siente, de hablar pausado y cuerpo menudo, Leydisyén se desempeña en el órgano como Especialista en Gestión Económica. Es la cajera-pagadora, lleva sobre sus hombros el control del combustible y todos los registros contables, y de vez en cuando también brinda un trago de café —cuando lo hay— a quien se aparece por el Departamento.

Leydisyén Borrego es la “niña” del Departamento por ser la más joven y con apenas siete meses de trabajo en el órgano.

La consagración de esta tropa femenina no cae en saco roto. Según Félix Luis Morel, director de la Unidad de Aseguramiento y Apoyo en el CEP, “en cada control que se le ha realizado a la actividad administrativa, el Departamento Económico ha sido el que mejores resultados ha alcanzado. “Con los ojos cerrados me atrevo a asegurar que en ellas podemos confiar a plenitud, mantienen un trabajo serio y estable”, agregó Luis Morel.

La conversación con estas tres mujeres transcurrió con un gran sentido de modestia y sinceridad. La grabadora para ellas era un bicho feo. Les resultó más difícil expresarse, dialogar, que cuando enfrentan un cierre económico que no les cuadra y calculadora en mano, sacan y vuelven a sacar sus cuentas, como expertas que son en los números.