¿Nevará durante el invierno en Sancti Spíritus?

Durante esta temporada invernal en Sancti Spíritus solo unos pocos días se ha sentido frío moderado. (Foto: Vicente Brito/Escambray).

Desde diciembre y más aún en las semanas transcurridas del mes de enero los titulares noticiosos refieren las incidencias de un gélido clima invernal en países de Europa, pero principalmente en varias regiones de Estados Unidos, donde se han reportado tormentas árticas, récords de bajas temperaturas, muertes por hipotermia y los termómetros han descendido a casi 40 grados bajo cero en algunas ciudades.

Por su cercanía geográfica no pocos espirituanos se preguntan si llegará a Cuba algún rezago de estas brutales condiciones meteorológicas que han provocado además intensas nevadas, avalanchas, lluvias heladas, inundaciones, carreteras cerradas, atascos de autos, cortes de energía, cancelaciones de viajes aéreos y un frío potencialmente mortal.

Al respecto el reconocido especialista Freddy Ruiz comentó a Escambray: “De acuerdo al normal desenvolvimiento de la atmósfera en nuestro hemisferio norte del planeta, como parte de su balance térmico, en el invierno lo usual es que masas de aire frío de origen ártico y polar desciendan desde esas altas latitudes hasta latitudes inferiores del Norte y Centroamérica, incluso hasta las latitudes tropicales.

“Pero, a medida que van descendiendo, como es lógico, se van transformando, perdiendo gradualmente las características iniciales, de modo que las masas de aire que llegan a latitudes más bajas, por ejemplo, al sur de la península de Florida, no provocan nevadas”.

El experto del Grupo de pronósticos del Centro meteorológico provincial agregó además que “esas masas de aire en su descenso tienen que cruzar por encima de aguas del mar, en este caso del golfo de México, que guarda siempre cantidad de calor, y las mismas se transforman aún más, dejando de tener temperaturas bajo cero y por ende congelación”.

Precisamente estas son las que arriban a Cuba, donde producen el habitual benigno invierno de la isla: “Fíjense si esas cálidas aguas juegan un papel decisivo que las temperaturas más bajas en el país se registran generalmente en la llanura Habana-Matanzas por estar más próxima al estrecho de la Florida donde es mucho menor el espacio de mar que tiene que cruzar la masa de aire en su descenso desde el norte del continente”.

Y finalmente concluyó que “por todo esto no es posible que se produzcan nevadas en Cuba, al menos en la actualidad. No sé si muchos años después con el cambio climático estas pudieran ocurrir, pero por el momento no será así”.