Neylen y su pasión por la literatura (+fotos)

(Fotos: Greidy Mejía/Escambray).

Neylen Delgado Piñeiro siempre está rodeada de libros. No importa de qué tipo sean, de todos aprende y toma vivencias. Esa pasión por los textos, quizás la heredó de su formación como educadora primaria, profesión que encumbra desde su labor como asesora literaria en la Casa de Cultura de la comunidad de Iguará, en plena geografía yaguajayense.

Hasta este sitio llegó después de haber transitado por diferentes cargos en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) tanto a nivel municipal como provincial. Una vez concluidas sus funciones en la organización política, esta fémina tocó a las puertas de dicha institución cultural para ampliar el horizonte del conocimiento en las nuevas generaciones.

“Desde mis estudios universitarios siempre me incliné por las carreras de letras y eso me sirvió para desempeñar esta plaza de asesora literaria. Aquí nosotros impartimos tres talleres de literatura, dos de apreciación y uno de creación. También tenemos otro de base, que le llamamos grupo directo, donde trabajamos con los niños que ya tienen aptitudes para que en el futuro se desempeñen como asesores literarios u opten por las carreras de letras.

Neylen trabaja con más de 20 niños.

“En estos talleres de apreciación les ofrecemos a los niños características de una lectura, tratamos la estrofa, la décima… y, a partir de ahí, los acercamos a la literatura a través de diferentes modalidades y técnicas”, destaca Delgado Piñeiro.

En cada uno de sus encuentros Neylen aborda la obra martiana, esa compilación de textos que enriquecen el espíritu de todo ser humano. Para ella, hablar de Martí es tema obligado si se quiere enseñar sobre elegancia y profundidad en el arte de escribir.

“Tratamos mucho la obra martiana, porque los niños trabajan con los cuadernos martianos en las escuelas. Entonces, nosotros aprovechamos los mismos textos que les dan a ellos allí, y los llevamos un poquito más allá a través de otras bibliografías. Para eso nos apoyamos en la biblioteca de la comunidad y los trasladamos hasta la Enciclopedia cubana Ecured para que investiguen y consulten también bibliografía digital”, apunta.

Con el trabajo de los talleres literarios los más pequeños de casa adquieren habilidades en la lectura, pues mejoran mucho la dicción y aprenden a leer de forma pausada y a respetar los signos de puntuación, conocimientos indispensables en toda etapa estudiantil.

“Para mí es un logro y una satisfacción poder impulsar este trabajo, porque tratamos que ese niño que está pendiente a un tablet, a un celular o a una computadora, se acerque a la lectura y a la literatura. “De esta forma también ayudamos a la enseñanza en las escuelas, pues ese infante que va a nuestros talleres aprende a leer mejor y a saber qué es una sinalefa, a cómo medir un verso, hacer una poesía, una décima…”, refiere Neylen.

Con estos saberes a cuestas esta asesora literaria, unido al resto de los profesionales de la Casa de Cultura, llega hasta diferentes comunidades de la zona con el empeño de acercar la cultura a los habitantes de los parajes más alejados. “Llevamos un cuento, una poesía, o alguna obra en forma de títeres para estimular a los pequeños e inculcarles el amor por la literatura”, destaca.

“Con este trabajo me he sentido realizada”, apunta Neylen.

Y aunque Neylen compite con la escasez de materiales para trabajar, con el tiempo y la ausencia de un local destinado a estos talleres, nada ha mellado su quehacer. Tanto es así que ha alcanzado notables resultados en diferentes eventos.

“Existen concursos a nivel de base, a nivel municipal y provincial en los que hemos tenido presencia. Por ejemplo, nosotros tenemos el evento Luis Compte Cruz In Memoriam, en el que participamos todos los años y hemos obtenido diferentes premios en décima, poesía, cuento…

“Con este trabajo me he sentido realizada. He aportado a la comunidad conocimientos, sabiduría y, entre todos, hacemos que las personas se acerquen más a nosotros, sientan el regocijo de que estamos para servirle y ellos también a nosotros”, confiesa la asesora literaria.

Neylen atesora diez años como asesora literaria en la Casa de Cultura de Iguará, una labor que ha asumido con la herencia de educadora. En cada uno de sus encuentros se tejen sueños y también saberes.