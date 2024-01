Osvaldo Vento: El boxeo cubano está vivo

Vamos a preparar la delegación y nuestros atletas van a llegar a los Juegos Olímpicos muy bien entrenados, expresó El Presidente del Inder . (Foto: Facebook).

“Este Playa Girón oxigena no solo al boxeo, sino al deporte nacional”, expresó en exclusiva al periódico Escambray Osvaldo Vento, presidente del Inder en Cuba, quien presenció en Sancti Spíritus la final de la 60 edición del Torneo Nacional Playa Girón.

El directivo destacó la coincidencia de este torneo con el año de los Juegos Olímpicos de París y lo que representa el boxeo para este evento.

“Estamos felices con esta 60 edición empezando el 2024, un año olímpico donde hay que decir que el boxeo está vivo y también pensando en los próximos ciclos, pues en esta final subieron al cuadrilátero atletas que son promesas del boxeo”.

Destacó de manera particular el desempeño del boxeador espirituano Adrián Licea Pérez, uno de los jóvenes que más impresionaron en esta cita, quien ganó medalla de plata en la división de los 60 kilogramos.

“Él es una de esas promesas. Se tuvo que conformar esta vez con su medalla de plata, pero hay que destacar que está cumpliendo su Servicio Militar General y ha sabido simultanear las exigencias de la vida, los compromisos políticos y la responsabilidad con el deporte. Ese muchacho ha tenido, en mi modesta opinión, el mejor torneo de su vida”.

También resaltó el trabajo integral de Sancti Spíritus en el certamen: “Estamos haciendo historia porque la provincia acaba de ganar el Torneo Playa Girón por primera vez. Quiero reconocer todo el esfuerzo del territorio; se ha demostrado, por mucho, la capacidad organizativa que tiene la provincia con el método que yo estimulo, que es trabajar en equipo a partir de las prioridades que establece el país, así difícilmente no se alcancen los resultados esperados.

“El territorio hizo un gran esfuerzo para que los atetas recibieran buenos niveles de alimentación, la atención médica y para que el pueblo se sintiera feliz y eso nos hace sentir bien, pero el mérito principal lo tienen los atletas, todos los combates los disfruté mucho, al igual que el pueblo de Sancti Spíritus y de Cuba. Las peleas fueron muy parejas, aunque siempre tiene que ganar uno porque así es el deporte”.

El Presidente del Inder adelantó que Sancti Spíritus será la sede de la celebración de los 60 años de los Juegos Escolares Nacionales a desarrollarse en julio de este año.

“Este torneo forma parte de motivaciones principales en las que trabajamos porque este también es el año de la 60 edición de los Juegos Escolares Nacionales. Hemos diseñado un programa denominado “65 por 60 por Fidel”, que son 65 motivaciones políticas y muchas más, 60 acciones que ojalá se puedan convertir en más de 120, 180, en un diseño de trabajo que ojalá nos permitan mejorar las condiciones de vida, de entrenamiento en nuestra escuela, que es la más importante de todas, la institución del deporte que es la EIDE.

“Antes de julio tenemos serios e importantes compromisos cumpliendo con el mandato del presidente Díaz Canel en la idea expresada en el VIII Congreso del Partido, trabajaremos para que en un periodo relativamente pequeño y a partir de que tenemos bien diagnosticados e identificados los problemas, se produzcan en la escuela importantes transformaciones”.

A meses de iniciar la cita deportiva mundial más importante del año, Escambray indaga sobre la visión del Inder acerca del papel de Cuba en los Juegos Olímpicos, luego del buen desempeño de la delegación antillana en la cita precedente.

“Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hicieron historia, ese decimocuarto lugar resultó ser el mejor en los últimos trece años, el reto es difícil, y para los cubanos todo es difícil, pero estoy optimista y lo digo con total confianza por los ambientes que observo en los atletas y a partir del compromiso que ellos mismos han declarado y de la manera que han asumido los entrenamientos.

“Hoy estamos en la fase inicial, no le puedo hablar de medallas, igualar el resultado de Tokio es una tarea bien difícil, pero no imposible, nosotros los cubanos somos vencedores de imposibles y el mejor ejemplo es Julio César La Cruz que una vez que ganó expresó: “Patria y Vida no, Patria o Muerte Venceremos; y con ese espíritu vamos a preparar la delegación y nuestros atletas van a llegar a los Juegos Olímpicos muy bien entrenados, lo otro lo ponen ellos porque les sobra corazón”.