Papa Francisco recibió al presidente palestino Mahmoud Abbas

El histórico encuentro tuvo lugar en el Vaticano.

El papa Francisco recibió hoy en audiencia al presidente palestino, Mahmoud Abbas, con quien dialogó acerca del conflicto en Medio Oriente y la grave situación humanitaria que afecta a Gaza, víctima de los ataques de Israel.

Un comunicado divulgado este jueves por la oficina de prensa de la Santa Sede señala que el encuentro inició en el Vaticano a las 10:40 hora local, se prolongó por unos treinta minutos hasta las 11:10, y al finalizar el mismo se realizó un intercambio de presentes.

Abbas entregó al Papa un ícono de San Porfirio, patrón de Gaza, enviado por el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén Teófilo III, así como un cuadro sobre la visita de Francisco al muro de Belén, durante su viaje apostólico de 2014, y otro que representa a ambos líderes juntos.

Francisco correspondió con una fundición de bronce con la imagen en relieve de una flor que nace, y en el lateral la inscripción “La paz es una flor frágil”, así como el volumen con el mensaje para la paz de este año, entre otros documentos papales

Tras su audiencia con el Sumo Pontífice, Abbas se reunió con el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, quien estuvo acompañado por el monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales del Vaticano.

En ese contacto, “se hizo referencia a las buenas relaciones bilaterales”, y se destacó “la importante contribución de la Iglesia católica en la sociedad palestina, también en la asistencia a la gravísima situación humanitaria en Gaza, donde se espera que haya un alto el fuego y la liberación de todos los rehenes lo antes posible”.

Ambas partes, apunta la nota, condenaron “todas las formas de terrorismo” y subrayaron la importancia de “alcanzar una solución de dos Estados sólo a través del diálogo y la diplomacia, garantizando que Jerusalén, protegida por un estatuto especial, pueda ser un lugar de encuentro y amistad entre las tres grandes religiones monoteístas”.

Por último, en esa reunión se expresó la esperanza de que el Jubileo de 2025 de la Iglesia católica, “pueda traer un regreso de los peregrinos a Tierra Santa, que tanto desea la paz”, agrega el documento.

En una reciente entrevista concedida al diario Avvenire, el presidente palestino manifestó que considera al papa Francisco “un amigo”, y refirió que no puede olvidar cuando el Pontífice, en 2014, convocó en el Vaticano “juntos, musulmanes, judíos y cristianos, a plantar un olivo por la paz en sus jardines”.

Durante una visita a Medio Oriente, en mayo de 2014, el Obispo de Roma invitó al Patriarca Ecuménico Bartolomé, al entonces presidente israelí Shimon Peres y al presidente palestino Mahmoud Abbas a unirse a él para invocar la paz en esa región, lo cual tuvo lugar el 8 de junio de ese año en los jardines del Vaticano.

El papa Francisco dijo entonces que “la consolidación de la paz requiere ante todo coraje en lugar de guerras, requiere el coraje de decir sí al encuentro y no al conflicto, sí al diálogo y no a la violencia, sí a las negociaciones y no a las hostilidades, sí al respecto de los acuerdos y no a los actos de provocación y sí a la sinceridad y no a la falsedad”.