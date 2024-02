Pequeñas Ligas con corazón grande (+fotos)

Los pequeños espirituanos, campeones de la zona oriental, llegan invictos a la final. (Fotos: Facebook).

Que el anuncio de cambios de terreno para un juego entre niños haya encendido las redes y esquinas beisboleras del país, que una ciudad haya recibido a sus pequeñines como héroes… dice que a las Pequeñas Ligas de Béisbol parece quedarle chiquito el nombre.

Por eso el estadio aledaño a la EIDE Lino Salabarría, conocido como el terreno de El Pollo, en alusión al padre del softbol en la provincia, puede resultar mínimo para acoger al público que debe darse cita allí este fin de semana, cuando el equipo del municipio de Sancti Spíritus se mida con su similar de Santa Clara (de la provincia de Villa Clara) por el título de un evento que ha calado más aquí después de que Cuba irrumpiera en la Serie Mundial con sede en Estados Unidos.

Es que los pequeños yayaberos han despertado simpatías y expectativas desde que ganaron una provincial de altura y convirtieron al terreno Máximo Gómez, del Reparto Escribano, en un hervidero cada vez que se presentaron.





Como campeones de la zona oriental, llegan invictos a la final tras disponer 2-0 de Morón (Ciego de Ávila), Camagüey y Bayamo. Lo apoteósico aconteció allí cuando silenciaron el trote de los campeones nacionales en su propia casa del “Manuel Alarcón” 7-4 y 1-0 e hicieron la “hombrada” de casi incendiar otra vez la ciudad al dejarlos fuera de la final por primera vez y estrenar a Sancti Spíritus en ella.

“Llegaron los pitufos”, le habían dicho sus rivales a Erick Marín, su director, cuando aparecieron cortos de tamaño ante muchachos que asombran por su estatura y han hecho un imperio en la categoría.

Pero los niños de Erick se crecieron, “porque nadie lloró, ni halamos mocos”, le dicen a coro a su profesor que los corrige, los remueve y los inyecta: “Ningún rival es fácil, los enemigos pueden ser ustedes mismos, estamos discutiendo una final porque ustedes se lo han ganado. Santa Clara no viene a regalarnos nada, lo mismo les dije con Bayamo, cuando no éramos favoritos. Tendremos lo que seamos capaces de hacer y aquí todo el mundo aporta, vamos out por out, inning por inning, siempre jugando pelota”.

Y cuando alguna lágrima quiere asomar y las fuerzas amenazan con caer tras más de dos horas de intensidad bajo la pupila vigilante y arrulladora de los padres, solo se escucha la voz del director: “Lo único que les voy a pedir desde que entremos este sábado a las diez de la mañana y hasta el inning final es su mayor y último esfuerzo”.





Por eso en las últimas horas el estadio de El Pollo casi se rehízo de la mano de decenas de voluntarios que lo acondicionaron como pudieron para una subserie que dispara otra vez la efervescencia beisbolera en Sancti Spíritus.

Sus rivales no son un manjar. Campeones del 2022, llegaron hasta aquí tras eliminar a Cienfuegos (2-0), Matanzas (2-1) y Pinar del Río (2-0).

El triunfador deberá ganar dos de tres partidos (dos el sábado y uno el domingo). Así representará a Cuba en la Serie Mundial en Williamsport, Pensilvania, Estados Unidos, en agosto próximo. Por ahora algo más está en juego: el honor inigualable de estos niños gigantes. Pero de eso hablaremos después.