Pleno juvenil reafirma que aquí no se rinde nadie

Díaz-Canel expresó que la defensa de la Patria socialista debe ser asumida como un tema “de esencia”. (Foto: Estudios Revolución)

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, elogió este sábado la celebración VI Pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), iniciado este viernes con la defensa de la Patria como tema central.

Ha sido un buen Pleno, expresó Díaz-Canel, y consideró un privilegio haber participado en un debate tan profundo, sobre un tema trascendental, estratégico, de esencia en la Revolución cubana y en los tiempos que estamos viviendo, reportó Cubadebate.

El jefe de Estado señaló que la importante reunión aconteció en un día como hoy, en que se cumple el aniversario 97 del natalicio del Comandante de la Revolución Juan Almeida, quien de una manera muy cubana, y digna, expresó lo que hoy es una convicción popular: ¡Aquí no se rinde nadieǃ.

Dijo que precisamente ese ha sido el espíritu del VI Pleno de la UJC, al que asistieron Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC; el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; el general de División Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, los tres miembros del Buró Político del PCC; y Aylín Álvarez García, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC.

La defensa de la Patria socialista debe ser asumida como un tema de esencia, en el cual se sostienen pilares como la unidad y la continuidad de la Revolución, manifestó Díaz-Canel.

Afirmó que si no hay participación de los jóvenes en la defensa de la Patria y de la Revolución, no hay unidad; y si no hay participación de los jóvenes en la defensa de la Patria, en la defensa de la Revolución, no logramos continuidad, sostuvo.

La defensa de la Patria es un valor, un honor, y se asume como un valor, como un honor, y también como un compromiso, enfatizó.

Díaz-Canel comentó a la militancia sobre las cuatro prioridades que la dirección del país ha definido para este 2024: el fortalecimiento de la unidad; el perfeccionamiento de la labor ideológica; el aseguramiento político a las medidas recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular; y la preparación para superar distorsiones y tendencias que se alejan del espíritu de la sociedad socialista.

Si en esas cuatro prioridades contamos con el trabajo de la Unión de Jóvenes Comunistas, de las organizaciones estudiantiles, y con la participación de los jóvenes, como siempre, venceremos, aseveró.