¿Por qué no mejora el abasto de agua en Sancti Spíritus y Cabaiguán?

Trabajadores de varias empresas del territorio participaron en la instalación de los primeros equipos de bombeo.

A finales de abril Escambray publicó que próximamente mejoraría el abasto de agua a las ciudades de Sancti Spíritus y Cabaiguán, cuando se concluyera la instalación de seis nuevos equipos que desde entonces ya se montaban en la estación de bombeo Tuinucú —también conocida por Manaquitas—, pero hasta ahora la noticia aún no se ha concretado.

Interpelado al respecto, Pedro Jiménez Pérez, director adjunto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en el territorio, explicó: “Hoy en Manaquitas ya tenemos instalados tres de los seis equipos de bombeo nuevos que se van a ubicar allí y uno viejo. No hemos concluido aún los trabajos porque para instalar las otras tres bombas nuevas faltan los componentes eléctricos. Se logró armar las primeras con lo que había en la propia planta y pensamos que la empresa CEDAI nos podía suministrar el resto, pero lo que ellos tenían no coincidió técnicamente con lo que necesitamos y no pudimos proceder a la puesta en marcha de los otros tres equipos”.

Aunque las quejas sobre el abasto de agua en varias zonas de Sancti Spíritus y Cabaiguán continúan, Jiménez Pérez considera que “el bombeo sí ha mejorado, cuando se mide en la planta potabilizadora Macaguabo la potencia que hoy se está dando de agua sí beneficia el abasto, pero para sentir la mejoría total tenemos que tener por lo menos cinco equipos de bombeo puestos”.

En estos momentos, varias entidades se encuentran gestionando los componentes eléctricos que faltan —entre ellas la propia Empresa Provincial de Acueducto, Panelec, la Organización Superior de Dirección Empresarial Agua y Saneamiento, la Delegación Provincial y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y Geysel—, pero se ha hecho complejo adquirirlos porque los que han aparecido hasta el momento no cumplen los requisitos necesarios para la modernidad de estas bombas.

“No sabemos con certeza cuándo podremos terminar la instalación de los equipos porque esto depende de que se puedan adquirir los componentes eléctricos que faltan. A los tres que se les dio puesta en marcha están funcionando perfectamente”, aseguró el director adjunto de Acueducto.

En cuanto a la opinión popular de que cuando se logren instalar los seis equipos las redes viejas no soportarán la presión de agua y se multiplicarán los salideros, el directivo comentó: “Nosotros tenemos un equipo de ingeniería en la empresa y cuando estén todas las bombas nuevas ya instaladas se harán las regulaciones para que no existan problemas en las redes, que estarán con un poco más de agua, pero la presión del líquido es la que siempre provoca salideros y esta se regulará desde la propia planta para que eso no suceda”.

Por último, mencionó el hecho de que “a partir de ahora, con el incremento de las lluvias primaverales el río Yayabo sube sus niveles y la parte sur de la ciudad, que depende de la potabilizadora ubicada en su orilla, empieza a mejorar, incluido el parque, el casco histórico y toda el área que no depende de la Planta Manaquitas”.