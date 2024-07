Puños espirituanos en el ring olímpico

El joven púgil sierpense tiene una dura encomienda: llegar hasta el podio de premiaciones en la división de los 51 kilogramos. (Foto: Facebook).

La presencia del púgil Alejandro Claro Fiss en los Juegos Olímpicos de París 2024 afianza el boxeo espirituano en los anales de la historia de los cinco aros.

Desde que escale al ring francés, el joven púgil sierpense tiene una dura encomienda: llegar hasta el podio de premiaciones en la división de los 51 kilogramos.

Hasta la repartición de preseas solo ha podido llegar Yudel Jhonson Cedeño. El yaguajayense inauguró el medallero de ese deporte para la provincia espirituana cuando obtuvo presea de plata en la cita de Atenas, Grecia, 2024.

Ahí cayó en la final por el título de los 64 kilogramos ante el tailandés Manus Boonjumnong, que le ganó por puntos (17-11).

“En esa pelea con el tailandés nunca me vi perder, los árbitros lo decidieron, el boxeo es así —declararía a Escambray unos días después del pleito—. Los boxeadores cubanos tenemos por costumbre no justificar las derrotas; además, a la Olimpiada todo el que va tiene nivel, ese rival tenía su forma, no soy de muchos golpes, sino de los efectivos y necesarios sobre el ring, al final tuve que cambiar mi táctica y ahí mismo perdí; aunque te reitero, nunca me creí derrotado”.

Y reafirmó: “A pesar de ese resultado, estoy muy conforme, fue un trabajo profundo de todos los entrenadores incluidos los primeros que tuve en Sancti Spíritus, también del resto de los boxeadores del equipo”.

Pese a estar en tres Juegos Olímpicos: los de Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, al campeón mundial de Hamburgo 2007 Yosbany Veitía le fue esquivo el podio.

En su primera incursión, en la categoría de 49 kilogramos cayó en su segundo pleito ante el favorito chino con Shiming Zou por votación de 14-11 y en sus restantes presentaciones olímpicas, ambas en la misma división de los 52 kilogramos, cayó en la misma instancia de cuartos de final.

La presencia de los boxeadores yayaberos la inició Orlando Palacios, en la cita de Munich 1972, en la división de los 57. Luego le siguió Eddy Suárez en la versión de Barcelona 1992.