Rafael es ahora un poderoso huracán categoría 3

El huracán Rafael se ha intensificado hasta alcanzar la peligrosa categoría 3, justo antes de llegar a la costa occidental de Cuba, informó el National Hurricane Center en X.

En las últimas horas, el sistema continuó ganando en organización e intensidad y se convirtió en un huracán de categoría 3, siendo el quinto huracán de gran intensidad en esta temporada ciclónica. La ubicación actual de Rafael es 22.0°N y 82.3°O, aproximadamente a 135 kilómetros al sur de La Habana, Cuba.

Hurricane #Rafael Advisory 12A: Rafael Becomes a Category Three Hurricane as it Nears the Coast of Western Cuba. Expected to Bring Life-Threatening Storm Surge, Damaging Hurricane-Force Winds, and Flash Flooding to Portions of Western Cuba. https://t.co/tW4KeGe9uJ