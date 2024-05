Rafael Guedes celebrará sus 45 años de trabajo donde inició su carrera

Sancti Spíritus se suma a festejar los 45 años de vida artística del Maestro Rafael Guedes. (Foto: Facebook).

Volver a los orígenes siempre saca fuera de sí emociones y el hecho trasciende. Así sucederá este 18 de mayo, cuando Rafael Guedes vuelva a subir a un escenario espirituano, en la tierra donde inició su carrera artística.

Y el pretexto no puede ser mejor: celebrar sus 45 años como músico profesional, para lo cual llegará hasta el Centro para las Artes Serafín Sánchez, acompañado de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara.

“Esto es parte de la gira nacional que ofrezco por varias provincias del país. Me emociona volver al lugar donde me inicié, y aunque en Sancti Spíritus no existe Orquesta Sinfónica, la incluimos entre las paradas e invitamos a una de tierra vecina”.

Además, Rafael Guedes compartirá el escenario con la guitarrista Ariadna Cuéllar y el director de Orquesta Javier Mirllet.

Esta propuesta se convierte en un regalo de lujo por los 510 años de la villa del Espíritu Santo, ya que no es habitual contar con ese tipo de música en los escenarios de la añeja urbe.

La gira ha tocado con anterioridad las provincias de Las Tunas, Camagüey, Granma y Matanzas

El reconocido músico, director por más de 30 años del Grupo Mayohuacán, cumplió su servicio social como profesor en la entonces Escuela de Música Ernesto Lecuona, de Sancti Spíritus.

Rafael Guedes ha sido productor de una treintena de discos y ganador de dos grandes lauros en el Concurso Adolfo Guzmán y del Premio de Honor Cubadisco, en 2017.