Rafael sin penas ni glorias en Sancti Spíritus

Afortunadamente, el poderoso huracán no trajo vientos ni penetraciones del mar aquí, pero tampoco dejó las lluvias esperadas, ni incidió para elevar el nivel de llenado de los embalses

Aunque se mantuvo lloviendo por intervalos, las precipitaciones asociadas al huracán Rafael en Sancti Spíritus no fueron considerables. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Afortunadamente, el huracán Rafael —que impactó y destrozó buena parte del occidente de Cuba—, no dejó afectaciones en Sancti Spíritus, pero tampoco los beneficios esperados aquí, en cuanto a posibles precipitaciones y llenado de los embalses.

Según el Puesto de Dirección de la Delegación de Recursos Hidráulicos en el territorio, con este evento las lluvias solo resultaron intensas, es decir que superaron los 100 milímetros, en Méyer (157.6), Topes de Collantes (142.8), Casilda (109.8), Trinidad (105.6) y Manca Iznaga (101.4).

En general, la lámina media de las precipitaciones en toda la provincia apenas sumó menos de 30 milímetros y los municipios que más se mojaron fueron Trinidad, Sancti Spíritus y La Sierpe. El acumulado de precipitaciones del mes suma menos del 80 por ciento del promedio histórico para noviembre.

En cuanto a la situación de los embalses, únicamente recibieron la insignificante cifra de 5 830 000 metros cúbicos de agua y por ello la mayoría de las presas mantuvo su llenado prácticamente idéntico a los días previos al paso de este ciclón.

Por ejemplo, la presa Zaza continúa con el 44 por ciento de su capacidad; Dignorah, al 45 por ciento y Lebrije, al 67 por ciento. Por su parte, se encuentran repletas y vertiendo las presas Tuinucú, Higuanojo, Siguaney y Banao II; en tanto La Felicidad y Aridanes superan el 90 por ciento de sus posibilidades.

Por su parte, Freddy Ruiz, especialista del Grupo de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial, comentó a Escambray que el evento no dejó ningún saldo significativo aquí, al no existir penetraciones del mar y solo registrarse una racha de vientos de 76 kilómetros por hora, pasadas las once de la mañana del miércoles, en Topes de Collantes.