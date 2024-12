Realizarán modificaciones a la apk Viajando, debido a comentarios generados por los usuarios

Se reduce la cantidad de boletines que pueden ser adquiridos por un usuario a 15 en los últimos 30 días. (Foto: Página de Facebook de Eduardo Rodríguez Dávila).

En la página de Facebook del ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, se informa que realizarán varias modificaciones a la aplicación móvil Viajando, debido a los comentarios generados por varios usuarios tras la última actualización.

A raíz de los comentarios y propuestas realizadas por los propios usuarios y los análisis de grupos de trabajo que conformamos entre las entidades involucradas, hoy traemos las propuestas definitivas a implementar a partir del 6 de enero con el objetivo de perfeccionar el proceso de comercialización:

1. Reducir la cantidad de boletines que pueden ser adquiridos por un usuario a 15 en los últimos 30 días. Anteriormente se podía adquirir por un usuario 30 boletines en los últimos 30 días.

2. Separar las capacidades a comercializar por la Apk y las Agencias de reservación.

3. Liberar actualización de la Apk Viajando que incluye un módulo que permite la visualización de las capacidades disponibles en las agencias.

4. Aprobar la comercialización de los servicios que brindan las nuevas formas de gestión no estatal, siempre que los precios se correspondan con las aprobaciones territoriales y cuenten con el aseguramiento de los moto recursos (combustibles, lubricantes, grasas) que garanticen la estabilidad en el servicio.

No se implementará para el 6 de enero de 2025 la siguiente medida debido a que dependerá del desarrollo o modificación de la propia plataforma y será posteriormente anunciada su implementación:

1) Separar cada día los momentos de oferta de las capacidades, comenzando a través de la APK VIAJANDO a las 6:30 AM con la oferta de todas las capacidades de larga distancia y luego, a las 7:30 AM, las capacidades de corta distancia, y mantener la apertura de las capacidades del día para las agencias a las 8:30 AM como hasta ahora.

2) Aún cuando no hemos logrado elevar el nivel deseado del coeficiente de disponibilidad técnica se ha conseguido mantener el nivel actual buscando alternativas que sostengan la mayor parte de los servicios.

En la publicación del ministro se señala que:

Aunque la política actual de reintegro del pago de las reservaciones que no se vayan a utilizar no formó parte de las propuestas que les presentamos en la anterior publicación, en los comentarios que le siguieron a ella se incluían numerosas solicitudes de modificación a la misma, las que fueron evaluadas y se adoptó la siguiente decisión:

Rembolso del 90% del valor del pasaje cuando se realiza antes de las 48 horas de realizar el viaje, el 75% si se realiza entre 48 h y 24 h antes de la salida del medio de transporte y 50% para las peticiones comprendidas entre las 24 h y 12 h antes de ejecutarse el viaje.

Conocemos que estas acciones no garantizan el equilibrio entre la demanda y oferta actual en el servicio de transportación interprovincial y se requiere incrementar las capacidades de transportación y siempre esa es nuestra meta.

Sin embargo, como ya comentamos, estas modificaciones responden al criterio y a los aportes realizados por la propia población, algo que es de suma importancia para nuestro quehacer diario en busca de elevar la calidad de los servicios que prestamos.