Refinería Sergio Soto por el camino de la reanimación

La estabilidad en el arribo de la materia prima favorece la reanimación productiva de la planta, destacó Díaz Bernal. (Foto: José Luis Camellón/ Escambray)

Desde la exclusividad de ser la única planta de su tipo en el país que procesa el crudo nacional, con el aval de mantener la vitalidad técnica de una infraestructura longeva y la eficiencia que denota aprovechar la totalidad de la materia prima que recibe, la refinería Sergio Soto, de Cabaiguán, encauza una reanimación productiva y económica que, aun cuando opera por debajo de su potencialidad, deja atrás la contracción experimentada durante el 2023.

Se trata de un despegue todavía a mitad de camino, favorecido por la articulación de acciones a nivel de la industria y del país, enfocadas en asegurar tres procesos que determinan la operación, definen surtidos principales y marcaron la ruta crítica de la empresa el pasado año: regularizar la llegada del crudo nacional, mejorar la extracción del líquido asfáltico y retomar la fabricación de aceite dieléctrico para los transformadores de hasta 33 kilovoltios (kV), con la particularidad de constituir la única planta que lo produce en Cuba, con lo cual sustituye importaciones.

Carlos Enrique Díaz Bernal, director adjunto de la Empresa Refinería de Petróleo Sergio Soto, subordinada a la Unión Cuba Petróleo, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, recordó que el pasado año la producción de los renglones líderes —líquido asfáltico AC 30 (se emplea crudo de los yacimientos del norte de Matanzas) y aceite dieléctrico para transformadores de hasta 33 kV (con materia prima extraída de los yacimientos Jatibonico-Pina-Majagua)— quedó a un 40 por ciento de cumplimiento.

Precisó que este resultado estuvo condicionado por la baja extracción de líquido asfáltico que frenó la producción, la poca entrada de crudo nacional para ese surtido y por limitaciones para acceder a un componente necesario en la elaboración del aceite dieléctrico porque, a pesar de existir el dinero, no se podía hacer llegar a la cuenta del proveedor debido a las medidas financieras que se aplican contra Cuba.

La visita del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a la industria en enero de este año contribuyó a destrabar los problemas que enfrentaba la empresa y desencadenó en decisiones que favorecieron la reanimación, subrayó el director adjunto. En 2024 —añadió— tenemos una mejoría, no la que esperamos, pero también a raíz de la visita del Ministro de Energía y Minas se buscaron soluciones a las necesidades que tenían los clientes. “De la misma producción de diésel de la industria, incluida en el balance nacional, estamos garantizando el combustible para que se extraiga el líquido asfáltico y nos hagan llegar por ferrocarril el crudo”, señaló.

Otra acción acometida, expresó, fue buscar encadenamientos con las formas de gestión no estatal y tenemos contratos con nueve mipymes para la extracción de asfalto frío (RC 2), un producto que incorporamos el año anterior, se emplea en el bacheo de las carreteras, tiene demanda y es fruto del trabajo conjunto con el Centro de Investigaciones del Petróleo.

“La extracción de líquido no ha llegado a la totalidad, pero sí hay una mejoría con respecto al 2023; la industria está trabajando un poco más que el pasado año, aunque no al máximo de lo panificado. Sin embargo, la explotación tiene eficiencia porque aprovechamos el ciento por ciento del crudo que inyectamos a la planta; contamos con una estabilidad en el arribo de crudo a la refinería, lo que les da vida a todos los procesos productivos y hemos logrado por esa eficiencia en el proceso pagar utilidades todos los meses a los trabajadores”, expresó Díaz Bernal.

La fuerza laboral es la esencia de la industria, destacó el directivo. “Sin el obrero no podemos refinar, descargar el crudo que viene por ferrocarril, cargar la paila que viene a buscar el asfalto, mantener la calidad de los surtidos; hacemos ciencia, trabajos investigativos y podemos estabilizar todos los flujos productivos, pero sin el trabajador no se materializa nada de eso, no hay refinería”.