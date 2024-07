Reiteran rechazo a calumnias sobre supuestas bases chinas en Cuba

China no permitirá a terceros calumniar las relaciones con Cuba.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reiteró hoy el rechazo de su país a las acusaciones infundadas divulgadas en medios de Estados Unidos sobre la supuesta existencia de bases militares chinas en la isla caribeña.

Rodríguez dijo en la red social X que mienten el CSIS (The Center for Strategic an International Studies, por sus siglas en inglés) y WSJ (el diario The Wall Street Journal) al insistir en la existencia de bases militares chinas en Cuba.

En contraposición, (esas instituciones) “ignoran las casi 800 bases de Estados Unidos en todo el mundo, incluida la ilegalmente ocupada en Guantánamo (oriente de Cuba), convertida en centro de espionaje, tortura, injerencia e inestabilidad mundial, denunció el Canciller.

El gobierno de Cuba negó la víspera tal calumnia repetida otras veces por instancias del gobierno estadounidense y medios de comunicación de aquel país, como parte de una campaña de intimidación relacionada con la isla.

De acuerdo con el vicetitular cubano de Relaciones Exteriores Carlos Fernández, WSJ “sin citar fuentes comprobables o mostrar evidencia, busca espantar al público con leyendas sobre bases militares chinas que no existen y nadie ha visto, incluyendo la embajada de Estados Unidos en Cuba”.

Según la publicación del país norteño, un informe al que tuvo acceso asegura que “imágenes capturadas desde el espacio muestran el crecimiento de las estaciones de escucha electrónica de Cuba que se cree que están vinculadas a China”.

Las supuestas fotografías revelan “una nueva construcción en un sitio no reportado anteriormente a unas 70 millas de la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, afirma The Wall Street Journal.

En respuesta, la cancillería de China declaró hoy que no permitirá a terceros calumniar sobre sus relaciones con la mayor de las Antillas. La vocera del ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático subrayó, en conferencia de prensa en Beijing, que la cooperación chino-cubana “es solemne y está por encima de todo. Es abierta y directa, no está dirigida contra un tercero y nunca será aceptada, ni permitida la calumnia”.