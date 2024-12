Reytel Oro en la telenovela cubana Renacer: César logra encontrarse a sí mismo (+fotos)

César fue una de las grandes expectativas al inicio de la telenovela. (Fotos: Cubasí).

Si un personaje nos produce sentimientos encontrados por estos días en la telenovela Renacer es César Enrique. Tanto lo esperamos para ser testigos de su bello romance con Gía y resulta que otro amor complicado ha “trastornado” al joven centrado, estable y familiar que nos había anunciado la trama.

Nadie sabe en qué va a parar su historia. La única pista que logramos arrancarle al actor Reytel Oro, quien le pone piel a este controvertido carácter fue la siguiente: “César logra encontrarse a sí mismo”.

Con Reytel conversamos a propósito de su participación en Renacer.

¿Cómo llegaste al elenco de Renacer?

Reytel Oro en la telenovela cubana Renacer.

“A través de un casting. Reinaldo Castaneda me llamó y me dijo que estaban interesados en que yo participara y así fue… bueno, quedé seleccionado”.

César fue una de las grandes expectativas al inicio de la telenovela (mientras Gía lo esperaba), cuando llegó, parecía un personaje bastante descifrable, sin embargo, en el camino ha ido mostrando matices y contradicciones ¿Quién es César, cómo lo describirías?

“Es un joven licenciado en Economía que fue a estudiar una maestría a España. Cuando regresa siente que ha cambiado un poco lo que siente por Gía (su prometida) que lo ha esperado por casi 2 años. Quizás por el tiempo que estuvieron separados o simplemente porque ha cambiado su filosofía de vida, él no se siente a gusto con esa relación, esto trae como consecuencia problemas en la relación amorosa. Y También interfiere su madre que es posesiva y quiere manipular las decisiones de sus hijos y nueras, específicamente en el tema de donde van a vivir. Por querer complacer a su madre sus decisiones hacen que se agudicen los problemas con su novia. Todo esto deja muy mal parado a Cesar que pasó de ser una persona que tenía todo muy bien planificado en su vida, que tiene una novia que es agradable, con buena educación, con planes de vivir juntos. Cesar pasó de todo esto a estar descontrolado, a comportarse como un inmaduro, a discutir con Gia. El no quiere perder las comodidades que tiene en su casa, no quiere alejarse de sus padres, para él es bastante difícil tomar una decisión. No está seguro en nada, se muestra inmaduro, posesivo, un poco machista. Se casa por compromiso con las familias y la relación de convivencia no funciona. Se enamora de Aitana. La apoya como amigo,(ahí se muestra su espíritu noble), pero no es correspondido y eso hace que se descontrole más y cree otros problemas familiares. En su vida amorosa no es muy acertivo, pero es un buen hijo y apoya a las personas que quiere, como su primo”.

¿Qué reacciones del público has recibido?

“La reacción del público es exactamente proporcional con los desajustes de César. En las redes han sido muy duros con él, pero en la vida cotidiana las personas han sido muy amables y cariñosas conmigo. Agradezco su paciencia y bondad”.

¿Qué puntos de contacto tienen César y Reytel?

“Son puntos de contacto su familiaridad, su deseo de ayudar a los amigos, el amor que siente por su hermano, el amor y respeto que siente por sus padres. En realidad no son muchos los puntos de contacto”.

Has realizado algunos trabajos en televisión, teatro y cine ¿cuál de estos medios prefieres?

“Todos los medios me gustan, cada uno tiene su técnica y una forma específica de asumirlos. La televisión me ha dado visibilidad, las personas me conocen, me saludan y hacen que me sienta feliz de la vocación que decidí asumir. El teatro es explosivo, cada función es única y no hay vuelta atrás. Los personajes y las emociones fluyen y culminan con cada función. Los aplausos son un regalo mayor. El cine, el cine me apasiona, se crea una hermandad entre todos los que conformamos el equipo. Me ha aportado conocerme a mí mismo como actor, encontrar caminos insospechados en mi técnica y filosofía de actor.

“Pero todos los medios juntos me han brindado algo único e invaluable, conocer muchas personas, actores y profesionales de los medios que he valorado mucho su trabajo y de momento estar con ellos creando algo, también con los colegas jóvenes. Eso sí es una gran experiencia”.

¿Cuál sería el personaje soñado de Reytel Oro?

“Las historias todas en sí…cada una tiene un punto de partida y se vuelve interesante. Pero si tengo que escoger me gustan los personajes históricos, grandes guerreros, personajes seductores y ambiguos como Drácula, personajes terrenales en busca de la felicidad. Personajes que me hagan pensar y entrenarme”.