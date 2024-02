Rostros del transporte: la piloto Bleynis (+fotos)

Bleynis sueña con volar aviones comerciales, de pasajeros. (Fotos: Eduardo Rodríguez/Facebook).

Bleynis Egües Dueñas es piloto de la Empresa Nacional de Servicios Aéreos. Es cienfueguera y vuela desde Sancti Spíritus en itinerarios nacionales, la mayoría de las veces con fines agrícolas, o para hacer fotometría con la empresa Geocuba. Lleva 19 años en esa profesión y sueña con volar aviones comerciales, de pasajeros.

Con Bleynis comenzamos esta sección dedicada a revelar historias de vida del sector del transporte, en el que también existen personas, incluso, con un heroísmo cotidiano, no siempre suficientemente conocido. Por eso estas publicaciones nacen de la intención de revelar esos rostros y promover los valores que sostienen esas conductas.





Nuestro equipo de comunicación compartió con Bleynis en Cienfuegos:

“Cuando yo era pequeña, más bien le tenía miedo a los aviones, luego estudié en los Camilitos y me entró como el bichito ese, la curiosidad por la aviación, me dijeron que estaban haciendo chequeos médicos para las personas que querían ser pilotos, me presenté y aprobé. A partir de ahí comenzó todo ese viaje, estudié en el ITM (Instituto Técnico Militar) y en la escuela de piloto de Camagüey. Luego de graduarme me ubicaron en la UEB (Unidad Empresarial de Base) de Sancti Spíritus, donde actualmente laboro.

Cuando le dije a mi mamá que quería ser piloto, se sorprendió; pero ella siempre quería que estudiara lo que yo quisiera. Nunca se opuso, al contrario, siempre me apoyó, así como toda mi familia. Ella se preocupa como madre al fin, pero no es que piense que todos los días me va a pasar algo malo, no, al contrario. Ella confía y está feliz, y orgullosa de mí, por supuesto.

Mi gran deseo es volar una aerolínea, ya sea Cubana de Aviación o la que se pueda volar aquí en Cuba, señala la joven.

La relación con mis compañeros de trabajo es excelente, he logrado integrarme bien. Me siento acogida, querida, somos un gran colectivo, sobre todo muy unido. No he sentido ningún tipo de celo…nosotras las mujeres podemos hacer más que los hombres.

A finales del año pasado tuve un incidente, íbamos volando de Sancti Spíritus a Camagüey y muy cerca de Ciego de Ávila, se nos presentó una emergencia abordo y tuvimos que aterrizar de emergencia en la pista agrícola La Cuba; pero todo perfecto, el avión en perfectas condiciones y nosotros también.

No puedo describir con palabras qué significa volar para mí, es una sensación única, cuando yo me siento en el avión, cuando despego, cuando estoy en el aire, es como estar en otro mundo, me olvido de todo y me centro en el avión. Solo un piloto, sin menos preciarlos a ustedes, podría entenderme”.

(Tomado del perfil de Facebook del Ministro del Transporte)