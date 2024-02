Rusia nunca se ha negado a negociar sobre Ucrania (+fotos y video)

Tucker Carlson y el Presidente ruso Vladimir Putin. (Fotos: Internet).

El presidente de Rusia, Vladímir Putin ofreció una entrevista exclusiva al periodista estadounidense Tucker Carlson, expresentador estrella del canal Fox News, en la que respondió a unas 60 preguntas, la mayoría sobre Occidente y Ucrania. La agencia TASS recopiló algunas de sus principales declaraciones.

Putin aseguró que Rusia no atacó a nadie, sino que se defiende a sí misma, a su pueblo y su futuro. Los dirigentes ucranianos y los exlíderes de Alemania y Francia han dicho sin rodeos que no tenían intención de cumplir los acuerdos de Minsk.

Rusia nunca se ha negado a negociar sobre Ucrania y confía en que el conflicto acabará tarde o temprano en paz.

Tucker Carlson entrevistó el 6 de febrero al presidente ruso, Vladímir Putin. La exclusiva fue publicada este 8 de febrero en la red social X (antigua Twitter) consiguiendo más de 100 millones de visualizaciones en 14 horas luego de publicada.

El Presidente señaló que los dirigentes ucranianos se negaron a conversar con Moscú por instrucciones de Washington. Los negociadores ucranianos tiraron los acuerdos con Rusia a la basura tras la retirada de las tropas rusas de las afueras de Kiev.

Moscú aún no alcanzó todos los objetivos de su operación militar especial.

El conflicto en Ucrania terminaría en semanas si Occidente deja de suminstrar armas, afirmó Putin.

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

El jefe de Estado ruso, dijo haber advertido en varias ocasiones al presidente de EE.UU., Joe Biden, de que está cometiendo «un enorme error de proporciones históricas, …alejando a Rusia».

El dirigente admitió la posibilidad de liberar al estadounidense Evan Gershkovich, acusado de espionaje.

Putin consideró que el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 fue llevado a cabo por los servicios de inteligencia estadounidenses.

Rusia no tiene reivindicaciones territoriales sobre Polonia, Letonia u otros países del continente.

El mandatario destacó que Rusia se convirtió en la primera economía de Europa a pesar del gran número de sanciones.

Moscú se interesó por la posibilidad de entrar en la OTAN y ofreció a Washington crear juntos un escudo antimisiles. Los presidentes estadounidenses lo apoyaron, pero sus Gobiernos se negaron.

(Tomado de TASS)

Entrevista a Putin obtiene más de 100 millones vistas en 13 horas

La publicación del periodista estadounidense Tucker Carlson con la entrevista que realizó al presidente ruso, Vladímir Putin, ha obtenido más de 100 millones de visitas en 13 horas después de que se colgara en la red social X.

Más de 705 mil usuarios han marcado «me gusta» en la publicación. El número de republicaciones asciende a 225 mil. El número de visualizaciones de la entrevista en el canal de Carlson en YouTube superó los 5 millones.

La entrevista duró 2 horas y 6 minutos, durante los cuales el líder ruso respondió a unas 60 preguntas, incluidas varias aclaraciones del interlocutor.

(Con Información de RT)

Reacciones de los medios europeos a la entrevista de Putin con Carlson

The Times: Para Putin, la entrevista es una oportunidad para socavar la campaña presidencial de Biden, quien apoya firmemente a Kiev, lo que contrasta con el escepticismo entre los republicanos;

BBC: El Kremlin espera que los legisladores republicanos escuchen con más atención la narrativa de Moscú tras la entrevista con el destacado presentador de televisión conservador;

Financial Times: Los comentarios de Putin son la declaración más explícita hasta la fecha de las condiciones de Rusia para liberar al periodista de 32 años del WSJ encarcelado por cargos de espionaje;

The Daily Mail: El presidente de Rusia afirmó sensacionalmente que el ex primer ministro [de Reino Unido] «convenció» al líder del principal partido de Ucrania para que no firmara [el acuerdo];

Handelsblatt: Trump, de quien Carlson es partidario, quiere desafiar a Biden. Según los observadores políticos, el revuelo mediático en torno a Carlson puede considerarse un anticipo de la batalla informativa en medio de las elecciones estadounidenses»;

Frankfurter Rundschau: Putin está interesado en tender puentes con Trump y los republicanos. Esto parece reflejar la esperanza del Kremlin de que vuelva a la presidencia mientras los republicanos siguen bloqueando la ayuda militar estadounidense a Ucrania;

Berliner Zeitung: La falta de información sobre las explosiones del Nord Stream sorprende tanto a Carlson como a Putin;

ZDF: Putin se siente claramente cómodo [durante la entrevista]. No entiende por qué Alemania se queda de manos cruzadas [tras el sabotaje del Nord Stream];

NTV: El líder ruso confía en la victoria [en Ucrania]. Aunque, supuestamente no se habla de ninguna nueva ocupación de territorios; la «amenaza rusa» es una quimera de los países de la OTAN;

Le Monde: El presentador de televisión conservador estadounidense Tucker Carlson realizó no sólo una entrevista formal, sino un verdadero truco publicitario para Vladímir Putin;

El País: La oportunidad de este bombazo informativo <…> no parece fruto del azar. La visita de Carlson a Moscú se produce cuando los combates en Ucrania están en punto muerto y en un contexto de creciente división en el partido republicano sobre Putin, la guerra y la ayuda a Ucrania;

Dagens nyheter: Tanto Vladímir Putin como Tucker Carlson se beneficiarán de la entrevista. Según algunos expertos, permitirá a Putin demostrar que no está completamente aislado de Occidente.

(Tomado de TASS)