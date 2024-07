Ruta Sancti Spíritus-Cienfuegos regresa en julio

Se trata del único medio de transportación pública que conectará directamente las dos cabeceras provinciales.

La Empresa Nacional de Ómnibus Nacionales anunció que la ruta Sancti Spíritus con destino a Cienfuegos y viceversa comenzará a partir del martes 9 de julio con dos frecuencias semanales, los martes y sábados.

De acuerdo con la información de la Empresa de Ómnibus Nacionales, la salida desde Sancti Spíritus se programa para las 5:30 a.m. y la llegada a la Perla del Sur a las 8:35 a.m. De regreso, el ómnibus parte de Cienfuegos a las 9:45 a.m. y debe arribar a la ciudad del Yayabo a las 12:50 p.m.

Asimismo, trascendió que la ruta tendrá parada oficial en Trinidad, en el viaje de ida a las 6:45 a.m. y de regreso a las 11:15 a.m.

La Empresa Nacional de Ómnibus Nacionales precisó que en el viaje de ida hacia Cienfuegos se destinan 10 capacidades para la venta mediante reservaciones desde Trinidad, lo que no está previsto en la ruta de vuelta.

La inminente reapertura de este servicio implica también la habilitación de las reservaciones a través de la Agencia Viajeros.

El restablecimiento de este itinerario, luego de cinco años sin funcionar, traerá consigo mejoras en el traslado de pasajeros entre ambos territorios, por tratarse del único medio de transportación publica que conectará directamente las dos cabeceras provinciales.

Jorge Luis Rodríguez Ojito, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Ómnibus Nacionales Sancti Spíritus, señaló que esta era la única salida que faltaba por incorporar en la provincia tras el azote de la pandemia de la covid y circulará por el Circuito Sur.

Además de las rutas desde Sancti Spíritus y otras cuatro localidades de la provincia hacia La Habana, la UEB tiene enlaces con los destinos Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba y Guantánamo.