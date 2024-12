Sabiduría y experiencia de un joven constructor espirituano (+fotos)

Edificios multifamiliares, la nueva rotonda espirituana, la refinería de petróleo Sergio Soto, la fábrica de cemento de Nuevitas y ahora el PSFV, son inversiones que marcan la historia laboral del joven ingeniero. (Fotos: Oscar Alfonso/ACN).

A pie de obra en el nuevo parque solar fotovoltaico (PSFV) que se construye en la zona de Arroyo Lajas, en esta localidad, dando indicaciones, revisando cada trabajo en marcha o terminado, sugiriendo siempre, el ingeniero civil Omar Campos Sarduy muestra su compromiso con Cuba, como otros tantos jóvenes vinculados al sector de la Construcción.

Desde que llegué a la Empresa de Construcción y Montaje de Sancti Spíritus hace cuatro años, recién graduado de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, he tenido la suerte de enfrentar obras complejas, lo que me hace cada día un mejor profesional, más preparado, expresó a la ACN este especialista B de la brigada número 2 de la entidad.

Ahora soy el responsable de los viales que le nacen al PSFV de Arroyo Lajas, uno de los que se prevé edificar en la provincia espirituana y de vital importancia por lo que representa para el futuro de la energía renovable en el país, expuso.

Subrayó que haber trabajado como especialista de calidad en la inversión de la fábrica de cemento de Nuevitas, en Camagüey, lo llenó de conocimientos y experiencias prácticas que ahora le posibilitan trabajar con más seguridad y enfrentar los desafíos con más argumentos.

De las aulas llegas con muchos conocimientos, enfatizó Campos Sarduy, pero el escenario donde se gestan los trabajos, entre maquinaria pesada, polvo, arena, cemento, al lado de otros especialistas, técnicos y obreros experimentados, aporta herramientas de mucha valía para tu aprendizaje.

Edificios multifamiliares, la nueva rotonda espirituana, la refinería de petróleo Sergio Soto, la fábrica de cemento de Nuevitas y ahora el PSFV, siempre a pie de obra, son inversiones que marcan la historia laboral del joven ingeniero.

He aprendido mucho de montaje, de viales, de cimentaciones, de construcción de viviendas y no temo enfrentar obras de envergadura, pues me he preparado para ello, refirió.

Hoy se construye a pesar de las serias limitaciones de recursos y siempre estaré donde me llamen, soy joven, pero he podido prepararme bien en cada lugar, con el concurso de los constructores que me han ayudado en todo momento, significó.