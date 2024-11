Sancti Spíritus: Desde el campo se “cultivan” previsiones

Se trabaja para recolectar a tiempo los productos que pudieran sufrir daños. (Foto: José Luis Camellón/Escambray)

Por la fuerza de la costumbre y por ser “blanco directo” de las anomalías naturales, los agricultores no se sorprenden cuando de fenómenos meteorológicos de trata.

Por eso desde que comenzaron a difundirse las primeras imágenes del organismo meteorológico que amenaza a Cuba, en Sancti Spíritus los productores agrícolas comenzaron a cultivar las primeras previsiones.

Decretada la fase informativa para la provincia, se activaron las medidas archiconocidas. Así lo valoró Juan José Nazco González, delegado del sector en Sancti Spíritus.

“Tenemos los planes previstos en cada una de las fases que declara la Defensa Civil y actuamos en consecuencia —explicó—. Las medidas fundamentales están relacionadas con la cosecha de aquellos cultivos que puedan sufrir daños durante el evento meteorológico, esencialmente las viandas que se encuentran en lugares bajos, que estén ya de cosecha y que puedan sufrir afectaciones como consecuencia de inundaciones”.

Informó que a este tipo de cosecha se le une otra con carácter preventivo: “También recolectamos otros productos que no son perecederos, que no se echan a perder y así podemos disponer de ellos durante y después de la posible lluvia, pues luego el suelo está muy húmedo y no se puede recoger y de esa manera se dispone de una reserva de estos cultivos que se pueden distribuir en placitas”.

El delegado precisó, entre otras medidas, el traslado hasta lugares altos y seguros de animales que se encuentran en zonas bajas con peligro de inundación y que puedan provocar ahogamientos.

Agregó que se trabaja en la protección de semilleros que respaldan la siembra de hortalizas y el desagüe de los campos: “Como parte de la campaña de siembra de frío de los cultivos varios, se han adelantado algunas áreas para garantizar, como es habitual, la venta de fin de año y hemos indicado que todo eso se proteja”.

También, dijo, se resguardan los semilleros de tabaco, para lo cual se ha indicado el drenaje de las vegas, “con el objetivo de minimizar los daños para la siembra que ya comenzamos y que continúa en estos meses”.

“Por supuesto, cada entidad tiene sus medidas de protección y las activa para proteger sus recursos”, recalcó.

Al momento de la amenaza del fenómeno meteorológico, la provincia se encuentra inmersa en la campaña de siembra de frío: “Hoy tenemos atrasos y esta ronda el 90 por ciento, debido en lo fundamental a las lluvias de septiembre y octubre —explicó—. En los últimos días hemos tenido afectaciones fuertes por falta de combustible, tenemos que sembrar 41 000 hectáreas hasta febrero, por lo que es recuperable, todo en dependencia de cómo se comporte el combustible para seguir preparando tierras”.