Sancti Spíritus tiene potencialidades para mucho más (+fotos)

Sancti Spíritus tiene muchos retos por delante, afirma Alexis Lorente Jiménez, gobernador provincial. (Fotos: Vicente Brito/Escambray).

Apenas han transcurrido algo más de ocho meses desde que asumió las riendas del Gobierno Provincial y le han resultado suficientes para redescubrir los municipios, ocuparse y desvelarse con cada problema. Quizás por ese don que le otorga su profesión de médico, Alexis Lorente Jiménez tiene toda la paciencia del mundo para escuchar, comprender y dar respuestas.

Desde la sobriedad de su despacho, tan austero como él, accede al diálogo y a la palabra clara para hablar de temas con puntos rojos en su cargada agenda, bajo la premisa indispensable de corregir distorsiones y enrumbar la economía por el camino más recto. Una corta espera aplazó la conversación por unos minutos; antes se debía destrabar el primer problema del día: qué hacer para distribuir la leche de los espirituanos.

En las condiciones actuales, ¿qué prioridad le concede al control y seguimiento del plan de la economía?

En este 2024 la máxima dirección del país ha definido un número de proyecciones para corregir las distorsiones en la economía, lo que también hace que el Gobierno de esta provincia se proyecte de una manera diferente.

Hay un sistema de trabajo que asegura el cumplimiento del plan de la economía. El 2023 terminó con el cumplimiento de los indicadores macroeconómicos. Sancti Spíritus sobrecumplió la circulación mercantil, las ventas netas, las utilidades ante el impuesto, disminuyen las empresas con pérdidas y disminuye el déficit presupuestario en más de 75 millones.

Entre las principales proyecciones para esta etapa está la búsqueda de cómo hacer una adecuada ejecución del presupuesto y captar todos los ingresos posibles para superar el déficit presupuestario que desde el 2019 ha venido arrastrando la provincia con definiciones bien claras, fundamentalmente en el municipio cabecera, para que sea superavitario en este 2024 y poder disminuir el déficit en el resto de los territorios. Habrá que seguir buscando otros ingresos que estén por encima de lo que normalmente tenemos en el presupuesto para poder desarrollar Sancti Spíritus, sobre la base de un gobierno basado en ciencia e innovación y aprovechando todo lo que en materia de desarrollo local se pueda incorporar al sistema de trabajo de todos los cuadros.

Se impone insistir en todo lo relacionado con el desarrollo del Turismo y cambiar esa matriz que ha tenido Sancti Spíritus de hacer un turismo de tránsito y pasarlo a turismo de estancia, es decir lograr que el visitante pueda disfrutar de todas las virtudes de la belleza de esta parte del país, no solo en Trinidad, si no también hay potencialidades en la cabecera provincial y Yaguajay, lo que puede ser una fuente de ingreso en moneda libremente convertible para el aporte al país.

Para Sancti Spíritus, el campesinado sigue siendo fuerza vital en la garantía de alimentos para la población. (Fotos: Oscar Alfonso Sosa)

El Gobierno en Sancti Spíritus tiene definidas sus prioridades; pero, ¿cómo darles respuestas a las mayores carencias de los espirituanos, sobre todo en materia de alimentación?

Sancti Spíritus es una provincia eminentemente agrícola en la que en función de la siembra, la producción y la comercialización de alimentos están los compromisos fundamentales, la principal proyección y la línea estratégica de trabajo que marcará el sistema de trabajo en este año 2024.

Desde años anteriores parte de la política del país en ese sentido tiene que ver con la identificación de las potencialidades de cada territorio, y Sancti Spíritus, con una limitada asignación de combustible en el 2023 cumplió con la campaña de siembra de primavera y la de frío en los cultivos varios. Se ha hecho un exhaustivo proceso de contratación que ha permitido llegar a los más de 24 000 productores con que cuenta la provincia y han sido contratadas a Acopio más del 80 por ciento de las producciones de los campesinos del territorio.

Los campesinos han hecho un esfuerzo extraordinario y han logrado implementar y retomar el uso de la tracción animal, pero también han tenido un respaldo importante con la aplicación de la ciencia. A partir de los vínculos con el CIGB, se han obtenido un grupo de estudios, entre ellos la aplicación de la soya transgénica resistente a enfermedades fungosas; también la implementación de nuevas modalidades de plátano, varios tipos de yuca, experiencias que multiplican el rendimiento y demuestran que es posible obtener mayores resultados en función de la vianda, del maíz y la soya. Se trata de una estrategia que ha llegado a todos los municipios, donde se han identificado productores élites que han demostrado un aprovechamiento de sus tierras al ciento por ciento, lo que se revierte en mayores volúmenes de producción y una mayor estabilidad en la oferta de las placitas estatales.

También está bien definida la idea de mantener las ferias agropecuarias que se realizan los sábados o domingos en cada municipio. Aunque no es la única opción que tiene el pueblo, es una alternativa más y una opción que se mantendrá durante todo el año.

La atención a comunidades en situación de vulnerabilidad sigue siendo una prioridad en el trabajo del Gobierno.

Una de las mayores preocupaciones de los espirituanos es la inestabilidad de la canasta básica familiar y las dificultades para acceder a los alimentos por los altos precios. ¿Hasta qué punto Sancti Spíritus logra acercarse a la esperada soberanía alimentaria? ¿Por qué parece haber tan poca comida en una provincia eminentemente agrícola?

La canasta básica familiar, lamentablemente, depende de importaciones, pero en la medida en que se busque cómo desde la propia provincia se puede acompañar esa canasta básica, también mejorará la vida de los espirituanos. El 2023 fue muy fuerte en este orden y hubo que hacer grandes movilizaciones para, en el menor tiempo posible, poder hacer la distribución de arroz, uno de los renglones más importantes. Aunque el territorio es un gran productor del cereal, la Empresa Arrocera Sur del Jíbaro en la anterior campaña no pudo sembrar todo el arroz que se necesitaba, y todavía no ha sido posible este año llegar a los niveles que de verdad precisa el territorio.

Sin embargo, muchos campesinos tienen sus producciones y varias entidades están inmersas en la recuperación de los autoconsumos, que es otra potencialidad que hay que seguir explotando. Sancti Spíritus tiene aún mucha tierra sin explotar, miles y miles de caballerías ociosas. De igual modo, cerca de cada comunidad se pueden aprovechar espacios y sembrar. ¿Qué tenemos que hacer para contar con una garantía de los alimentos fundamentales? Sembrar y cultivar para, entre todos, mejorar la alimentación, una de las principales preocupaciones que hoy tiene la población.

El verdadero problema está en la comercialización; debemos involucrar a todos los factores, hacer una verdadera contratación, una rectificación de los productos en el terreno y asegurar el destino de las producciones de cada campesino ellos son los que con su esfuerzo en un momento ayudaron a hacer la Revolución, son los que la han traído hasta aquí y son también los que nos van a ayudar a mantenerla en la medida que nos acerquemos más y podamos compartir con ellos los limitados recursos que tenemos, pero ponerlos en buenas manos para que de verdad el destino final sea el Estado y para bien de la población.

En materia de precios, existe en cada municipio un Comité de Contratación y Concertación que define destinos y precios, donde deben participar los propios campesinos, las cooperativas, Consejos Populares, los delegados y es rectorado por el Consejo de la Administración, que después presenta a la Asamblea Municipal las principales decisiones al respecto. Con un balance adecuado, partiendo de fichas de costo objetivas, se definen los precios a aplicar en cada producto, todo atemperado a las características de cada municipio. Se debe lograr que funcione bien ese Comité, que se divulgue a través de sus mecanismos y que el pueblo y las personas que venden los alimentos conozcan bien cuáles son los precios concertados y los cumplan; también los que tienen la responsabilidad legal y el Gobierno, representado por sus inspectores, tienen que defender que se cumpla con lo establecido.

¿Cuánto le han aportado las mipymes a la economía de la provincia?

Los nuevos actores económicos, específicamente las mipymes, son creadas en el socialismo y las conforman personas que conviven con el pueblo, pero dentro de la corrección de las distorsiones a las que nos ha llamado la dirección del país está buscarle un marco legal adecuado a su funcionamiento. Existe un mecanismo de licitación de precios que están sustentados en fichas de costo del valor de la inversión o las acciones desarrolladas para poder concertar entre ambas partes el precio de un servicio.

El objetivo inicial de esa forma de gestión ha sido lograr que se presten servicios y al mismo tiempo que se pueda burlar el bloqueo en un momento determinante en el cual el Estado no ha podido importar un grupo de recursos, algo que sí pueden hacer ellas. Pudiéramos hablar del pollo, que ha tenido muchos precios y tiene que ver, en primer lugar, con la disponibilidad, pero las mipymes son una opción más, no la línea que el Estado ha definido para llegar a obtener los recursos fundamentales, y fue con tremendo esfuerzo, pero en el 2023 la canasta básica llegó a los núcleos todos los meses. Los mayores problemas han sido con el pan, que se ha ido estabilizando, pero ha sido difícil, porque nunca había faltado y en el 2023 no llegó todos los días.

Hay una definición clara a nivel de país de la regulación de todas las medidas contractuales con las mipymes y ya Sancti Spíritus va a tener la oportunidad de aprobar en el municipio cuáles son las que hacen falta, decisión que tiene que estar directamente proporcional con la estrategia de desarrollo municipal, que necesita implementar cada territorio. A la hora de corregir distorsiones, hay en el país una línea clara de cómo encauzar y combinar el trabajo del sector estatal y no estatal. Si bien en el 2022 el aporte al presupuesto del Estado de esos nuevos actores económicos fue mínimo, en el 2023 superaron los 328 millones de pesos

¿Cómo pretende el Gobierno en la provincia revertir la situación que tiene la higiene comunal y la recogida de desechos sólidos?

Si algo ha distinguido a Sancti Spíritus a través de los años es su limpieza y su cultura en ese sentido. Han existido situaciones objetivas como la falta de combustible y la obsolescencia tecnológica del parque de vehículos de los Servicios Comunales. Ante esta situación tiene que haber un accionar diferente. Los trabajadores de Comunales son dignos de todo el respeto y la admiración ya que, con el mínimo de recursos, muchas veces cuando todos duermen, ellos asumen su labor. Además de que lo que tiene que cumplir Comunales, debemos hacer un llamado a la población porque la situación higiénico-ambiental de la ciudad tiene que ver también con la indisciplina social y eso se refleja en que se definieron horarios y días para depositar la basura, pero no se cumple; lo primero que sucede es que el depósito está vacío y los desechos afuera. También se da el caso de que se arrojan allí animales muertos y, a veces, el propio camión de Comunales destruye accidentalmente el supiadero o es la población quien se lleva los ladrillos o los bloques. Con mucho sentido de pertenencia hay que mirarse hacia dentro y tratar, entre todos, de mantener la ciudad limpia con los recursos que tenemos.

¿Qué aspectos inciden actualmente en los problemas con el acopio y la distribución de la leche?

Todo tiene que ver con un proceso de contratación distorsionado que les permitía a los productores, después de cumplir su compromiso con la leche, darle el destino que quisiera. El pasado año faltó comunicación, faltó esclarecimiento. En la medida en que podamos llegarles a todos los campesinos y explicarles que niños, embarazadas, enfermos no logran acceder a la leche por esa decisión, muchos se incorporan y razonan al respecto. Con la potencialidad que tiene el territorio en vacas, no tiene dificultad para cumplir con la leche de modo que se trata de un problema organizativo y de control, independientemente de que la Empresa Láctea tiene una obsolescencia tecnológica y años de explotación sin las reparaciones adecuadas. Y sí a veces no ha existido el combustible para recoger la leche y hay que apelar a otras alternativas, pero cuando le decimos al campesino que hay que llevarla 5 kilómetros más a caballo, se lleva. Que ni el campesino ni la Agricultura ni la cooperativa piensen que el problema es del Lácteo; que este, a su vez, no crea que es de los demás. Hay que recoger la leche. ¿Cómo? Con los carros que están caminando. Lo más importante es que hay que llegar campesino a campesino para acopiarla toda.

El acopio y distribución de la leche es uno de los problemas neurálgicos del territorio.

En medio de tantas limitaciones, ¿qué alcance tienen los programas sociales, fundamentalmente la atención a las comunidades en situación de vulnerabilidad?

Los programas sociales seguirán siendo la principal línea de trabajo en la provincia; están definidos los barrios y comunidades que serán objeto de transformación en el 2024, ajustados con el presupuesto aprobado en cada una de las asambleas y hay una caracterización bien clara para que salgan de esa situación de vulnerabilidad personas y familias y barrios que han tenido esa situación. Para nada la idea es ir a un asentamiento rural y llevarles desde la ciudad las personas a trabajar, la esencia es cómo cada comunidad se transforma con el empuje de sus pobladores. No se trata solo de arreglar el vial, la escuela, el consultorio o la bodega, lo más importante es cambiar para bien la vida cultural, situaciones emocionales, entrar al interior de la vivienda y transformar la forma de vida, buscar como de verdad la familia cambia su forma de actuar y la vida de manera general en lo sociocultural, incorporar a más personas al empleo, lograr esa necesaria atención a la población rural, a las mujeres, a los jóvenes.

El Presidente de la República Miguel Díaz Canel-Bermúdez recientemente reafirmaba que Sancti Spíritus es un pueblo laborioso, de personas educadas, de personas emprendedoras y hay un grupo de experiencias en este territorio que pudieran ser generalizadas en el país.

Insatisfacciones hay muchas, nuestra labor tiene que estar basada no en lo que se ha logrado, sino en lo que falta; y cada día tenemos que subir mucho la autoestima de los espirituanos y en todos los espacios divulgar lo que está pasando. A veces nos sentimos insatisfechos y muchos no se dan cuenta de lo que se ha logrado, porque vemos como normal los logros. Sancti Spíritus tiene potencialidades para mucho más y cada día seguir mejorando.

El 2024 será mejor en la medida que cada espirituano aporte desde su lugar, para juntos desarrollar esta provincia, que tiene un pueblo heroico que quiere y puede.