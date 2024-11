Se reanuda este viernes distribución de gas licuado en Cuba

Barco con gas licuado en Santiago de Cuba. Iniciará distribución de gas licuado en el país. (Foto: CUPET).

Desde este viernes se reanuda la distribución de Gas Licuado del Petróleo (GLP) en el país, tras el arribo a la refinería “Hermanos Díaz” de Santiago de Cuba de un buque con este demandado producto. Así lo informó en conferencia de prensa Irenaldo Pérez Cardoso, director adjunto de la Unión Cuba-Petróleo.

“El barco trae 9,377 toneladas de GLP que se distribuirán tanto a la población como al sector estatal que necesita este combustible. El buque, que inició la descarga desde las seis de la tarde de este jueves, debe depositar poco más de 1,300 toneladas en esa provincia. Están creadas todas las condiciones para el llenado y el traslado hasta los puntos de venta de las balitas”.

Según detalló el directivo, el propio buque trasladará el GLP a La Habana el próximo tres de diciembre, para proseguir viaje a Matanzas, luego a Nuevitas, Camagüey y, de allí, realizar una segunda descarga en Santiago de Cuba antes de regresar a la capital.

En el caso de la región central, aclaró Pérez Cardoso, se garantiza la producción de la refinería de Cienfuegos, la cual trabaja actualmente de manera estable y cuya producción tiene como destino Cienfuegos, Villa Clara y la Isla de la Juventud.

A pesar de esta nueva entrega, el funcionario reconoció que no se suplirá toda la demanda, ya que “ha habido un bache en la entrega de combustible por la llegada del producto”.

Sobre el atraso en la adquisición, el director adjunto de la Unión Cuba-Petróleo subrayó la compleja situación para realizar los pagos, dadas las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense por el bloqueo económico.

“En el pasado, nosotros hacíamos pagos parciales, a partir de acuerdos comerciales con los armadores de los barcos, y de esta manera se descargaba parte del producto. En la actualidad, se nos exige el pago del 100%, además de que se incrementa el costo del flete. También ha habido nuevas dificultades con los procesos de transferencia bancaria, pues desde mediados de mes estamos tratando de hacerlo y no se logra pagar a los proveedores con la inmediatez que se requiere”.

Agregó que, con la distribución de este viernes, se garantiza la entrega a las provincias orientales, y en el caso del depósito en La Habana, proveerá a la zona occidental hasta Mayabeque.

Informó que, con la disponibilidad actual, debe existir una cobertura de 17 a 20 días.

“Hay un reclamo de la población de los clientes que no pudieron acceder en la entrega anterior. Del 1 700 000 clientes en total en la nación, el 20% de los clientes en La Habana, Artemisa y Mayabeque no pudo acceder al servicio (99,000 clientes), mientras que, en el resto del país, se estima que unos 735,000 clientes no lograron comprar el producto (63%)”.

Para suplir este déficit, se estableció que en La Habana, Mayabeque y Artemisa, durante los primeros cuatro días, solo podrán adquirir el GLP aquellos clientes que no recibieron el gas la vez anterior. “Están recogidos en listados en cada casa comercial los clientes que no pudieron adquirir el producto. Eso se va a publicar para poder organizar la distribución. A la vez, se organizará un sistema de apoyo y seguimiento con personal de Cupet y los factores de la comunidad para que esto se ejecute de manera correcta. En el resto de las provincias, el proceso será de cinco días para estos casos. Los clientes normados que ‘toman’ gas dos veces al año mantendrán su ciclo. Con estas acciones pretendemos llegar a la totalidad de los clientes, de manera que algunos reciban GLP dos veces, mientras que otros no lo tengan”.

Adelantó que se está llevando a cabo un estudio de la composición de los núcleos familiares para, en el futuro, poder realizar una reorganización de los ciclos. “Los casos vulnerables tienen prioridad”.