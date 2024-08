SEBIOSAN: primera mipyme de la Agricultura en Sancti Spíritus

Desde la nueva forma de gestión, la provincia asegura las semillas para cultivos de granos y hortalizas.

Desde enero de este año la producción y comercialización de simientes en la provincia fluye bajo la gestión de la mipyme estatal SEBIOSAN (Semilla Biotecnología Sancti Spíritus), con lo cual quedó atrás la anterior estructura de Unidad Empresarial de Base.

De este modo, se convirtió en la primera en el Sistema de la Agricultura espirituana y entre las de su tipo a nivel nacional, a la vez que tiene como socia única la Empresa Productora y Comercializadora de Semillas que dirige esta actividad en el país.

“Como principio no hemos cambiado en nada la función de producir y comercializar semillas agámica, botánica y biotecnológica”, declaró a Escambray Orestes Ramírez Salas, administrador de la mipyme SEBIOSAN. “Hacemos lo mismo de siempre, garantizar la semilla para las campañas de siembra en la provincia y también a nivel nacional porque es una actividad que aporta a un balance en el país”.

A pesar de que el objeto social es más amplio —explicó—, no tenemos otras actividades colaterales y nos dedicamos a la producción de semilla,s que es lo que se necesita y para lo que estamos creados también desde esta nueva forma de gestión estatal, puntualizó.

Las relaciones con la base productiva siguen como mismo se hacían, añadió. “Tenemos contrato con varias formas productivas de los municipios, prácticamente son los mismos productores, les vendemos los insumos, les damos las facilidades, los ayudamos, luego compramos la materia prima que convertimos en semilla y se protege en frío para la posterior comercialización en las campañas de siembra”, explicó el administrador de SEBIOSAN.

“Entramos en un proceso nuevo que tuvo al inicio tropiezos, dificultades con los créditos bancarios para pagar a los productores, con los precios del combustible y otras trabas, pero en el transcurso del tiempo se ha ido resolviendo”, señaló.

“Pasar a mipyme estatal nos dio más independencia y facultades de aprobar la plantilla, los salarios, repartir utilidades, siempre sobre la base de tener buenas ventas e ingresos, no tener cuentas por cobrar ni por pagar, ni se pueden deteriorar los indicadores económicos; también da la posibilidad de tener una cuenta en divisa. Tiene un grupo de ventajas con respecto a la estructura de UEB, donde teníamos limitaciones”, apuntó.

Según las declaraciones de Ramírez Salas, los trabajadores han asimilado bien el nuevo modelo de gestión, conscientes de que no se pueden deteriorar los indicadores y deben mantener la comercialización de semillas de calidad.

Actualmente el salario promedio en la mipyme rebasa los 12 000 pesos por trabajador y se protegen los que están directos a la producción.

“Lo que nos hemos propuesto en el plano productivo lo hemos logrado, pero decir que estamos produciendo más que años anteriores no podemos, porque son reales las limitaciones de recursos en la Agricultura —expresó Ramírez Salas—. Pasar a esta forma de gestión estatal no ha traído retroceso, son más las ventajas. Hasta ahora la mipyme ha nacido bien, no hay nada torcido, los trabajadores se sienten bien y cumplimos las contribuciones sagradamente”, dijo.

Asimismo, subrayó que el paso a mipyme estatal no derivó en un incremento de precios. “Nos guiamos por el listado de la Empresa Nacional de Semillas y seguimos el principio de no buscar eficiencia a costa de subir los precios; de lo que se trata es de producir y de tener oferta de semillas con categoría genética”, expresó.